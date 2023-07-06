Сотрудник ЗАЭС: россияне заминировали станцию в первые недели оккупации, после того изменений не было

Россияне заминировали Запорожскую АЭС в первые недели оккупации и после того особых изменений в их поведении на станции не было.

Источник: интервью "Суспільному" сотрудника, который до сих пор работает на ЗАЭС

Прямая речь: "Станция заминирована с первых недель оккупации. Почему именно сейчас такая паника, я не знаю. Возможно, это для того, чтобы привлекать внимание к ЗАЭС, особенно, когда идет работа по освобождению юга Украины. Возможно, после подрыва Каховской ГЭС никто не знает, чего ожидать".

Детали: По словам сотрудника, поведение россиян на станции не изменилось. "Они присутствуют на станции, живут в технических помещениях, хранят здесь много оружия, техника то появляется, то исчезает, много грузовиков и что в них - неизвестно", - рассказал он, добавив, что риск подрыва чего-то на станции существовал с момента ее захвата.

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По его словам, с точки зрения угрозы окружающей среде сейчас риски даже ниже, потому что станция не работает.

Предыстория:

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что риск российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС "потихоньку уменьшается".

20 июня Буданов заявил, что угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции существует, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.

22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.