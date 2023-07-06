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Сотрудник ЗАЭС: россияне заминировали станцию в первые недели оккупации, после того изменений не было

"Украинская правда"Четверг, 6 июля 2023, 16:52
Сотрудник ЗАЭС: россияне заминировали станцию в первые недели оккупации, после того изменений не было
Фото иллюстративное

Россияне заминировали Запорожскую АЭС в первые недели оккупации и после того особых изменений в их поведении на станции не было.

Источник: интервью "Суспільному" сотрудника, который до сих пор работает на ЗАЭС

Прямая речь: "Станция заминирована с первых недель оккупации. Почему именно сейчас такая паника, я не знаю. Возможно, это для того, чтобы привлекать внимание к ЗАЭС, особенно, когда идет работа по освобождению юга Украины. Возможно, после подрыва Каховской ГЭС никто не знает, чего ожидать".

Детали: По словам сотрудника, поведение россиян на станции не изменилось. "Они присутствуют на станции, живут в технических помещениях, хранят здесь много оружия, техника то появляется, то исчезает, много грузовиков и что в них - неизвестно", - рассказал он, добавив, что риск подрыва чего-то на станции существовал с момента ее захвата.

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По его словам, с точки зрения угрозы окружающей среде сейчас риски даже ниже, потому что станция не работает.

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Темы: ЗАЭСРосcия
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