Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала недостатки внешней политики Берлина в отношении России, в частности нежелание прислушиваться к предупреждениям восточноевропейских партнеров.

Такую оценку Бербок привела в колонке для The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Руководительница немецкого МИД подчеркнула, что полномасштабное вторжение России в Украину кардинально изменило то, как Германия воспринимает угрозы собственной безопасности и воспринимает собственную ответственность в современном мире.

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"Десятилетиями немецкое правительство осуществляло так называемую "дипломатию чековой книжки" – веру в то, что наши деньги, а не солдаты должны помогать решать конфликты", – отметила она.

Российское полномасштабное вторжение же, по мнению Бербок, привело к изменению того, как Берлин воспринимает угрозы собственной безопасности в самом центре Европы и осознает, что "наша безопасность не является данностью".

"Слишком долго мы не прислушивались к предостережениям наших восточных соседей, которые призывали нас серьезно отнестись к угрозам, исходящим от России. Мы поняли, что "надеяться на лучшее" недостаточно, когда имеешь дело с лидером, который становится все более авторитарным", – признала Бербок.

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"Несмотря на все наши усилия, направленные на построение архитектуры европейской безопасности с Россией, наше экономическое и политическое взаимодействие также не склонило российский режим к демократии", – добавила она.

Подытоживая, глава немецкой дипломатии подчеркнула, что агрессивная война России открыла для Германии "новую главу, переосмысливая то, как мы стремимся способствовать миру, свободе и стабильности в этом мире – как партнер, который признает собственное лидерство".

Ранее председатель Европейской народной партии Манфред Вебер, который принадлежит к оппозиционному в Германии Христианско-социальному союзу, раскритиковал позицию Берлина в отношении Москвы накануне российского вторжения в Украину как наивную.