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Украине будет трудно получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе - глава Минобороны Эстонии

"Европейская правда"Пятница, 7 июля 2023, 10:20

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что Украине будет трудно получить приглашение стать членом НАТО на саммите альянса в Вильнюсе.

Как пишет "Европейская правда", об этом Певкур рассказал в интервью Vikerraadio, сообщает ERR.

"Приглашение Украины к членству может быть трудным. Война еще не закончилась. Эстония ходатайствует, чтобы Украина получила четкую дорожную карту. Это то, что послы НАТО формулируют и готовят на ежедневной основе. Мы надеемся, что к Вильнюсу она будет готова. Если нет, то вполне возможно, что главы государств начнут дорабатывать ее на месте", - сказал эстонский министр.

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Он добавил, что Эстония отправится в Вильнюс с предложением, что расходы на национальную оборону стран-членов НАТО должны составлять более двух процентов.

"Этот уровень должен быть нижним пределом, а не целью", - подчеркнул Певкур.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас - даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что на саммите НАТО в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

Темы: ЭстонияНАТОМинобороны
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