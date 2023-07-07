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Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії

"Європейська правда"П'ятниця, 7 липня 2023, 10:20

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що Україні буде важко отримати запрошення стати членом НАТО на саміті альянсу у Вільнюсі.

Як пише "Європейська правда", про це Певкур розповів в інтерв'ю Vikerraadio, повідомляє ERR.

"Запрошення України до членства може бути важким. Війна ще не закінчилася. Естонія клопоче, щоб Україна отримала чітку дорожню карту. Це те, що посли НАТО формулюють і готують на щоденній основі. Ми сподіваємося, що до Вільнюса вона буде готова. Якщо ні, то цілком можливо, що глави держав почнуть доопрацьовувати її на місці", – сказав естонський міністр.

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Він додав, що Естонія вирушить до Вільнюса з пропозицією, що видатки на національну оборону країн-членів НАТО мають становити понад два відсотки.

"Цей рівень має бути нижньою межею, а не метою", – наголосив Певкур.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

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Президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують.

Читайте також едіторіал "Європейської правди" на цю тему: Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього

Теми: ЕстоніяНАТОМіноборони
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