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Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства

Валентина РоманенкоПятница, 7 июля 2023, 17:30
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
фото полиции

Работники ГБР расследуют уголовное производство относительно обстоятельств взрывов в Шевченковском районном суде Киева и причин, которые привели к трагедии.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Детали: В Бюро говорят, что подключили лучших следователей для быстрого и беспристрастного выяснения всех обстоятельств происшествия.

В частности будет расследоваться, каким образом в суд попала взрывчатка, кто способствовал покушению на правоохранителей, а также качество выполнения конвоем Нацгвардии и должностными лицами киевского СИЗО своих функциональных обязанностей.

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Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление) УК Украины; ч. 5 ст. 27 (Виды соучастников) УК Украины; ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины; ч. 4 ст. 426 (Бездействие военной власти) и ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) УК Украины.

Что предшествовало: 5 июля в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое - были ранены.

Подозреваемым в совершении взрыва является бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года.

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Он с 2015 года находился в СИЗО, и в тот день суд проводил очередное заседание по его делу. Гуменюк погиб во время событий в суде.

Адвокат Гуменюка заявил, что его подзащитный чувствовал себя морально сломленным и просил отпустить его воевать, но вряд ли мог сам себя взорвать.

Прокуратура заверила, что прилагала максимум усилий для обеспечения быстрого и всестороннего рассмотрения дела о смерти нацгвардейцев от взрыва гранаты 2015 года, в котором подозревался Игорь Гуменюк.

Темы: КиеввзрывсудГБР
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