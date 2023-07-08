Не в городах и записывая локации: у Украины есть пять принципов использования кассетных боеприпасов

Украина обязуется использовать кассетные боеприпасы, придерживаясь пяти принципов, среди которых - невозможность использовать их в городах и на территории России, а также будет вестись учет зон поражений, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "Что касается кассетных боеприпасов, у нас есть 5 ключевых принципов, которых мы будем придерживаться, и которые мы четко довели до сведения всех наших партнеров, включая США. Я лично уже давно письменно проинформировал наших американских партнеров об этих пяти принципах".

Реклама:

Детали: В первом принципе сообщается, что Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации наших международно признанных территорий. Эти боеприпасы не будут использоваться на официально признанной территории России.

Вооруженные силы обязываются не использовать кассетные боеприпасы в городах. Кассетные боеприпасы будут использоваться только в тех областях, где сосредоточены российские военные – для прорыва линии обороны противника.

Украина будет вести строгий учет применения этого оружия и локальных зон, где оно будет использоваться. На основании этих записей после деоккупации наших территорий и нашей победы эти территории будут приоритетными для целей разминирования.

ВИДЕО ДНЯ

Украина будет сообщать партнерам об использовании боеприпасов и об их эффективности.

Что этому предшествовало: