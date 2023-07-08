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Не в городах и записывая локации: у Украины есть пять принципов использования кассетных боеприпасов

Роман ПетренкоСуббота, 8 июля 2023, 12:26
Не в городах и записывая локации: у Украины есть пять принципов использования кассетных боеприпасов
резников, фото с фб

Украина обязуется использовать кассетные боеприпасы, придерживаясь пяти принципов, среди которых - невозможность использовать их в городах и на территории России, а также будет вестись учет зон поражений, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "Что касается кассетных боеприпасов, у нас есть 5 ключевых принципов, которых мы будем придерживаться, и которые мы четко довели до сведения всех наших партнеров, включая США. Я лично уже давно письменно проинформировал наших американских партнеров об этих пяти принципах".

Детали: В первом принципе сообщается, что Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации наших международно признанных территорий. Эти боеприпасы не будут использоваться на официально признанной территории России.

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Вооруженные силы обязываются не использовать кассетные боеприпасы в городах. Кассетные боеприпасы будут использоваться только в тех областях, где сосредоточены российские военные для прорыва линии обороны противника.

Украина будет вести строгий учет применения этого оружия и локальных зон, где оно будет использоваться. На основании этих записей после деоккупации наших территорий и нашей победы эти территории будут приоритетными для целей разминирования.

Украина будет сообщать партнерам об использовании боеприпасов и об их эффективности.

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Что этому предшествовало:

  • Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн.
  • В новом пакете военной помощи США присутствуют так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (кассетные боеприпасы).
  • Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за предоставление Украине нового пакета оборонной помощи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оружиеРезниковСШАВооруженные силы
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