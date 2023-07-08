Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"
Суббота, 8 июля 2023, 16:25
В Украину из Турции возвращаются военные командиры, которые защищали "Азовсталь", а затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране.
Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram
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Дословно: "Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев.
Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец будут с родными".
Детали: Зеленский также опубликовал видео, на котором видно, что они с защитниками "Азовстали" возвращаются одним самолетом.
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Предыстория:
- 21 сентября 2022 года в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников, среди которых командиры защитников "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко. России же тогда вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
- 5-ро командиров "Азова" находились в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
- Президент Владимир Зеленский тогда заявлял, что согласно договоренностям, пятеро освобожденных командиров "Азова" будут находиться в Турции до конца войны. В то же время, глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что они будут жить в Турции "некоторый промежуток времени".
- В мае 2023 года основательница Ассоциации семей защитников "Азовстали" Екатерина Прокопенко рассказала, что командиры "Азова" в Турции живут в закрытом объекте, но имеют доступ к информации.