Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"

В Украину из Турции возвращаются военные командиры, которые защищали "Азовсталь", а затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

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Дословно: "Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев.

Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец будут с родными".

Детали: Зеленский также опубликовал видео, на котором видно, что они с защитниками "Азовстали" возвращаются одним самолетом.

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