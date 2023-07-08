Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров

Катерина ТищенкоСуббота, 8 июля 2023, 19:29
У Зеленского объяснили возвращение защитников Азовстали: По результатам переговоров
Владимир Зеленский и Денис Прокопенко, фото ОП

Пятеро командиров с "Азовстали" были возвращены в Украину в субботу по результатам переговоров с Турцией.

Источник: сайт президента

 
возвращение командиров защитников "Азовстали", все фото - ОП

Дословно: "По результатам переговоров с турецкой стороной Украина вернула на родину военных – защитников "Азовстали": командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" Героя Украины Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламаря, исполняющего обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, старшего офицера "Азова" Олега Хоменко и командира 12-й бригады Нацгвардии Дениса Шлегу".

Детали: Сообщается, что президент Владимир Зеленский встретил защитников в аэропорту Стамбула и поздравил их с возвращением.

Реклама:

"Поздравляю вас! Вы – наши герои. Очень рад вашему возвращению на родину. Слава Украине!" - сказал он.

 

На борту самолета Зеленский пообщался с защитниками "Азовстали" и поблагодарил за их мужество и стойкость.

 

Что предшествовало: Ранее в субботу Зеленский сообщил, что в Украину из Турции возвращаются военные командиры, которые защищали "Азовсталь", а затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране.

ВИДЕО ДНЯ
 
 
 

Предыстория:

  • 21 сентября 2022 года в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников, среди которых командиры защитников "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко. России же тогда вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
  • 5-ро командиров "Азова" находились в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
  • Президент Владимир Зеленский тогда заявлял, что согласно договоренностям, пятеро освобожденных командиров "Азова" будут находиться в Турции до конца войны. В то же время, глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что они будут жить в Турции "некоторый промежуток времени".
  • В мае 2023 года основательница Ассоциации семей защитников "Азовстали" Екатерина Прокопенко рассказала, что командиры "Азова" в Турции живут в закрытом объекте, но имеют доступ к информации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийТурцияАзовпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоТимошенко требует от Шкрум сложить мандат из-за поддержки медицинского каннабиса – источник

США выкупают у Тайваня списанные Hawk для Украины – СМИ

Эрдоган говорит, что Путин с ним одного мнения о продлении "зерновой сделки"

Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"

Следующие 10 лет Украине придется искать 4,5 млн работников - Минэкономики

Верховная Рада перенесла даты Рождества и еще двух праздников

Все новости...
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"
Легион "Свобода России" анонсировал еще один рейд на территорию РФ
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
Последние новости
20:01
видеоЗеленский собирал Ставку: Буданов рассказал, что происходит в Беларуси
20:00
Принята новая редакция закона "О кредитных союзах": в НБУ заявили о лучшей мировой практике
19:44
В Украине и трех европейских столицах: Киевская биеннале в этом году состоится
19:31
видеоКонтрразведчики СБУ показали, как под Mortal Kombat жгут танки оккупантов
19:27
Марсоход NASA прислал новые доказательства существования органических молекул на красной планете
19:22
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
19:19
ГСЧС заказало "Нибулону" строительство судов для разминирования водных путей
19:10
обновлено от 18:42По всей Украине звучала тревога из-за МиГа
19:07
В правительстве рассказали, насколько расходы бюджета в первом полугодии превысили доходы
19:06
Сводка Генштаба: Самые тяжелые бои идут на пяти направлениях
Все новости...
Реклама: