У Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров
Пятеро командиров с "Азовстали" были возвращены в Украину в субботу по результатам переговоров с Турцией.
Источник: сайт президента
Дословно: "По результатам переговоров с турецкой стороной Украина вернула на родину военных – защитников "Азовстали": командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" Героя Украины Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламаря, исполняющего обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, старшего офицера "Азова" Олега Хоменко и командира 12-й бригады Нацгвардии Дениса Шлегу".
Детали: Сообщается, что президент Владимир Зеленский встретил защитников в аэропорту Стамбула и поздравил их с возвращением.
"Поздравляю вас! Вы – наши герои. Очень рад вашему возвращению на родину. Слава Украине!" - сказал он.
На борту самолета Зеленский пообщался с защитниками "Азовстали" и поблагодарил за их мужество и стойкость.
Что предшествовало: Ранее в субботу Зеленский сообщил, что в Украину из Турции возвращаются военные командиры, которые защищали "Азовсталь", а затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране.
Предыстория:
- 21 сентября 2022 года в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников, среди которых командиры защитников "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко. России же тогда вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
- 5-ро командиров "Азова" находились в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
- Президент Владимир Зеленский тогда заявлял, что согласно договоренностям, пятеро освобожденных командиров "Азова" будут находиться в Турции до конца войны. В то же время, глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что они будут жить в Турции "некоторый промежуток времени".
- В мае 2023 года основательница Ассоциации семей защитников "Азовстали" Екатерина Прокопенко рассказала, что командиры "Азова" в Турции живут в закрытом объекте, но имеют доступ к информации.