У Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров

Пятеро командиров с "Азовстали" были возвращены в Украину в субботу по результатам переговоров с Турцией.

Источник: сайт президента

возвращение командиров защитников "Азовстали", все фото - ОП

Дословно: "По результатам переговоров с турецкой стороной Украина вернула на родину военных – защитников "Азовстали": командира отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии "Азов" Героя Украины Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава Паламаря, исполняющего обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, старшего офицера "Азова" Олега Хоменко и командира 12-й бригады Нацгвардии Дениса Шлегу".

Детали: Сообщается, что президент Владимир Зеленский встретил защитников в аэропорту Стамбула и поздравил их с возвращением.

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"Поздравляю вас! Вы – наши герои. Очень рад вашему возвращению на родину. Слава Украине!" - сказал он.

На борту самолета Зеленский пообщался с защитниками "Азовстали" и поблагодарил за их мужество и стойкость.

Что предшествовало: Ранее в субботу Зеленский сообщил, что в Украину из Турции возвращаются военные командиры, которые защищали "Азовсталь", а затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране.

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