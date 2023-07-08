РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за возвращения на родину пятерых командиров, защищавших "Азовсталь".
Источник: Песков в комментарии российскому пропагандистскому агентству РИА Новости
Детали: По словам Пескова, возвращение из Турции в Украину командиров с "Азовстали" является нарушением условий имевшихся договоренностей, при этом условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев.
По условиям договоренностей защитники "Азовстали" должны были находиться на территории Турции "до момента окончания конфликта", заявил пресс-секретарь Путина.
Он также сказал, что Россию никто не ставил в известность о передаче Украине защитников "Азовстали".
По мнению Пескова, решение выдать Киеву защитников "Азовстали" в нарушение существующих договоренностей якобы связано с "провалами" в контрнаступлении Украины.
Он также заявил, что в контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию якобы оказывали большое давление, а Анкара как члена альянса проявляет с ним солидарность, и РФ "все прекрасно понимает", однако нарушение договоренностей никого не красит.
Что предшествовало: В субботу президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину из Турции возвращаются военные командиры, которые защищали "Азовсталь", а затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране.
Позже в пресс-службе президента уточнили, что пятеро командиров с "Азовстали" были возвращены в Украину в субботу по результатам переговоров с Турцией.
Предыстория:
- 21 сентября 2022 года в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников, среди которых командиры защитников "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко. России же тогда вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
- 5-ро командиров "Азова" находились в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
- Президент Владимир Зеленский тогда заявлял, что согласно договоренностям, пятеро освобожденных командиров "Азова" будут находиться в Турции до конца войны. В то же время, глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что они будут жить в Турции "некоторый промежуток времени".