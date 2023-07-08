РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за возвращения на родину пятерых командиров, защищавших "Азовсталь".

Источник: Песков в комментарии российскому пропагандистскому агентству РИА Новости

Детали: По словам Пескова, возвращение из Турции в Украину командиров с "Азовстали" является нарушением условий имевшихся договоренностей, при этом условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев.

По условиям договоренностей защитники "Азовстали" должны были находиться на территории Турции "до момента окончания конфликта", заявил пресс-секретарь Путина.

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Он также сказал, что Россию никто не ставил в известность о передаче Украине защитников "Азовстали".

По мнению Пескова, решение выдать Киеву защитников "Азовстали" в нарушение существующих договоренностей якобы связано с "провалами" в контрнаступлении Украины.

Он также заявил, что в контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию якобы оказывали большое давление, а Анкара как члена альянса проявляет с ним солидарность, и РФ "все прекрасно понимает", однако нарушение договоренностей никого не красит.

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Что предшествовало: В субботу президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину из Турции возвращаются военные командиры, которые защищали "Азовсталь", а затем после освобождения из российского плена по обмену находились в этой стране.

Позже в пресс-службе президента уточнили, что пятеро командиров с "Азовстали" были возвращены в Украину в субботу по результатам переговоров с Турцией.

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