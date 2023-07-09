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Резников: Украина является де-факто и станет де-юре членом НАТО

"Украинская правда"Воскресенье, 9 июля 2023, 02:49
Резников: Украина является де-факто и станет де-юре членом НАТО
Алексей Резников. Скрин с трансляции

Министр обороны Алексей Резников убежден, что Украина сможет стать членом НАТО, поскольку из-за наличия успешного опыта противостояния РФ страны Альянса сами заинтересованы, чтобы Украина присоединилась к ним. 

Источник: Резников в эфире национального телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "Если Россия – главная угроза для НАТО, у меня простой вопрос к моим коллегам-министрам обороны: скажите, пожалуйста, если только одна страна в мире имеет современный, эффективный, успешный опыт, как сдерживать российскую армию, как бить ее на полях боя и побеждать, используя, в частности, современное натовское оружие, какие еще вам нужны аргументы, чтобы пригласить Украину в Альянс?

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Это в интересах самого Альянса. Поэтому я все же оптимистично смотрю на (наши – ред.) перспективы. Я убежден: Украина является де-факто страной НАТО и станет де-юре страной НАТО".

Что этому предшествовало:

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина заслуживает быть членом НАТО.
  • Раньше Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена сейчас пригласить Украину в НАТО, даже если членом Альянса Украина станет после окончания войны.
  • Джо Байден заявил, что вопрос о присоединении Украины к НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны.

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Темы: РезниковУкраинаНАТО
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