Резников: Украина является де-факто и станет де-юре членом НАТО

Министр обороны Алексей Резников убежден, что Украина сможет стать членом НАТО, поскольку из-за наличия успешного опыта противостояния РФ страны Альянса сами заинтересованы, чтобы Украина присоединилась к ним.

Источник: Резников в эфире национального телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "Если Россия – главная угроза для НАТО, у меня простой вопрос к моим коллегам-министрам обороны: скажите, пожалуйста, если только одна страна в мире имеет современный, эффективный, успешный опыт, как сдерживать российскую армию, как бить ее на полях боя и побеждать, используя, в частности, современное натовское оружие, какие еще вам нужны аргументы, чтобы пригласить Украину в Альянс?

Это в интересах самого Альянса. Поэтому я все же оптимистично смотрю на (наши – ред.) перспективы. Я убежден: Украина является де-факто страной НАТО и станет де-юре страной НАТО".

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Что этому предшествовало: