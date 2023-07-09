Пригожин и "Вагнер" до сих пор имеют полную свободу в РФ – американские аналитики

Аналитики Института изучения войны не видят никаких признаков того, чтобы российские власти высылали или задерживали командиров или рядовых боевиков ЧВК "Вагнер", которые участвовали в мятеже в РФ.

Источник: ISW

Дословно: "Путин продолжает позволять "Вагнеру" и Пригожину действовать в России и потенциально представлять угрозу его режиму.

Предоставление Пригожину, командирам и 25 тыс. боевиков "Вагнера", которые возглавляли вооруженное восстание и принимали в нем участие, полной свободы передвижения и общения в России свидетельствует либо о чрезвычайной (и необоснованной) уверенности Путина в их новой лояльности, либо об отчаянном стремлении переманить как можно больше членов ЧВК на свою сторону, либо о неспособности принять меры против них".

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Детали: В ISW отметили, что последствия вооруженного бунта остаются непонятными для "Вагнера" и Пригожина, зато Украина уже выиграла от него.

"Группа "Вагнера" – самая эффективная боевая сила в России – вероятно, воздержится от участия в боевых действиях на период текущего украинского контрнаступления и может навсегда снизить общую способность РФ вести войну в Украине", – говорится в отчете института.

В ISW также отметили, что поспешный выход "Вагнера" из Бахмута подорвал российские позиции в этом районе и способствовал тактически важным успехам, которых украинские силы достигли вокруг города.

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