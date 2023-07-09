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Глава МИД Франции: Цель гарантий безопасности Украине будет очень четкой

"Европейская правда"Воскресенье, 9 июля 2023, 16:42

Обсуждаемые западными партнерами гарантии безопасности Украины будут заключаться в предоставлении средств для обеспечения ее самообороны и укреплении ее потенциала с целью сдерживания любой новой агрессии.

Об этом в интервью RFI заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, пишет "Европейская правда".

Колонна сказала, что Франция хочет, чтобы Вильнюсский саммит НАТО дал возможность закрепить поддержку Украины со стороны Альянса на долгосрочной основе и придать конкретный смысл ее перспективе вступления в НАТО. 

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"Это необходимо, если мы хотим действовать в соответствии со временем, которое мы сейчас переживаем", – сказала она.

В то же время Париж работает с некоторыми партнерами над определением гарантий безопасности, которые они могли бы предоставить Украине не вместо, а параллельно с процессом ее интеграции в НАТО. 

"Эти гарантии еще обсуждаются, но их цель будет очень четкой: в краткосрочной перспективе предоставить Украине средства для обеспечения ее самообороны. В более долгосрочной перспективе способствовать укреплению ее потенциала с целью сдерживания любой новой агрессии", – сказала Колонна.

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По сути, есть определенная логика в предоставлении гарантий стране, которая ежедневно фактически защищает Европу и выступает залогом ее безопасности, добавила глава МИД Франции.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсуждал вопрос гарантий безопасности вроде тех, которые получает Израиль, до вступления Украины в НАТО.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что гарантии безопасности реально нужны Украине, но не как альтернатива членству, а на время, пока Украина не стала членом НАТО.

Темы: Франциягарантии безопасности
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