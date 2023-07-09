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Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 июля 2023, 22:13
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Зеленский и Байден в Киеве, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить войну в Украине за 5 минут, если бы речь шла о сдаче украинских территорий, но наша страна бы не согласилась на это.

Источник: Зеленский в интервью ABC News

Детали: Президент в очередной раз прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа, который обещал закончить войну в Украине за 24 часа, напомнив, что тот уже имел такой шанс, находясь на посту президента США в то время, как в Украине шла гибридная война.

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Прямая речь: "Одно лишь желание прекратить войну – это прекрасно. Но это желание должно основываться на каком-то реальном опыте. Что ж, похоже на то, что Дональд Трамп в свое время уже имел эти 24 часа. Мы были в состоянии войны, не полномасштабной войны, но мы были в состоянии войны, и, как я предполагаю, он имел это время в своем распоряжении, но у него, видимо, были какие-то другие приоритеты.

Если мы говорим о том, чтобы закончить войну ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить ее даже за пять минут. Но мы бы не согласились".

Больше деталей: Зеленский также ответил тем американцам, которые скептически относятся к продолжению помощи Украине и хотят сосредоточиться на внутренних проблемах.

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"Я ценю тех, кто говорит, что вы сделали достаточно. Поверьте мне, несмотря ни на что, я ценю помощь. Что касается слова "достаточно", то мы, украинцы, не отличаемся чрезмерными аппетитами. Нам достаточно нашей победы", - сказал он.

При этом Зеленский заявил об "опасных сигналах" относительно сокращения помощи Украине.

На вопрос, обеспокоен ли он предстоящими президентскими выборами в США и продолжением помощи, Зеленский сказал: "Это внутренний, внутриполитический вопрос. Это будут решать американцы, и я не хотел бы вмешиваться. Но для нас важно сохранить двухпартийную поддержку Украины... Мы понимаем, что есть определенные опасные сигналы, которые поступают от отдельных политиков США по сокращению помощи Украине".

Предыстория:

  • 26 марта 2023 года экс-президент США и вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал своим избирателям завершить войну в Украине за 24 часа после своего избрания на второй президентский срок. Позже он также повторял этот тезис.
  • 13 мая Зеленский напомнил, что Трамп, который обещал закончить войну России против Украины за 24 часа, ранее не закончил ее еще до полномасштабного вторжения.
  • 3 июня Зеленский отметил, что "не понял" слова Трампа о том, что он бы завершил полномасштабную войну за одни сутки, посадив Киев и Москву за стол переговоров.

Темы: ЗеленскийБайденвойнаТрамп
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