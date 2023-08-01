Последствия ракетного удара по Кривому Рогу: количество пострадавших превысило 80

В результате ракетного удара россиян утром 31 июля по Кривому Рогу Днепропетровской области количество пострадавших превысило 80 человек, в больницах остаются 19.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Кривой Рог в трауре. Вечная память невинным жертвам российских ракет.

Уже более 80 пострадавших из-за вражеской атаки. Среди них 7 детей. В больницах остаются 19 человек. Все средней тяжести".

Что этому предшествовало: