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Последствия ракетного удара по Кривому Рогу: количество пострадавших превысило 80

"Украинская правда"Вторник, 1 августа 2023, 07:41
Последствия ракетного удара по Кривому Рогу: количество пострадавших превысило 80
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОМБУДСМЕНА ДМИТРИЯ ЛУБИНЦА

В результате ракетного удара россиян утром 31 июля по Кривому Рогу Днепропетровской области количество пострадавших превысило 80 человек, в больницах остаются 19.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Кривой Рог в трауре. Вечная память невинным жертвам российских ракет.

Уже более 80 пострадавших из-за вражеской атаки. Среди них 7 детей. В больницах остаются 19 человек. Все средней тяжести".

Что этому предшествовало:

  • Утром 31 июля россияне атаковали Кривой Рог двумя баллистическими ракетами: одна попала в жилую многоэтажку, другая - в учебное заведение.
  • По состоянию на вечер 31 июля было известно, что в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу погибли шесть человек, 75 получили ранения. 

Темы: Кривой Рогракетный удар
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