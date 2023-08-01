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Холодов пояснил, что слагает мандат из-за больных в семье

Станислав ПогориловВторник, 1 августа 2023, 20:37
Холодов пояснил, что слагает мандат из-за больных в семье
Андрей Холодов, ФОТО: "СЛОВО І ДІЛО"

Народный депутат Андрей Холодов, которого исключили из партии "Слуга народа" в своем заявлении о сложении депутатских полномочий объяснил, что у него больные жена и ребенок, и он не может совмещать их лечение с посещением всех заседаний Верховной Рады.

Источник: заявление Холодова, которое обнародовала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Дословно: "В дальнейшем я не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады".

Детали: Холодов в заявлении не объяснил, какого характера болезни постигли членов его семьи, а также, почему ранее не объяснил руководству фракции о причинах своего отсутствия.

Палиучук добавила, что заявление Холодова будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

 

Что этому предшествовало: 

  • В понедельник в Верховную Раду поступило заявление от народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова о сложении полномочий.
  • Как выяснили журналисты "Схем", Холодов выехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещал заседания Верховной Рады и не голосовал.
  • 31 июля Холодова исключили из партии "Слуга народа".

Темы: Слуга народаВерховная Рада
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