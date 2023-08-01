Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Холодов пояснил, что слагает мандат из-за больных в семье

Станислав ПогориловВторник, 1 августа 2023, 20:37
Холодов пояснил, что слагает мандат из-за больных в семье
Андрей Холодов, ФОТО: "СЛОВО І ДІЛО"

Народный депутат Андрей Холодов, которого исключили из партии "Слуга народа" в своем заявлении о сложении депутатских полномочий объяснил, что у него больные жена и ребенок, и он не может совмещать их лечение с посещением всех заседаний Верховной Рады.

Источник: заявление Холодова, которое обнародовала пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Дословно: "В дальнейшем я не могу совмещать обязанности главы семьи, заниматься лечением жены, ребенка и одновременно присутствовать на всех заседаниях Верховной Рады".

Детали: Холодов в заявлении не объяснил, какого характера болезни постигли членов его семьи, а также, почему ранее не объяснил руководству фракции о причинах своего отсутствия.

Реклама:

Палиучук добавила, что заявление Холодова будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

 

Что этому предшествовало: 

  • В понедельник в Верховную Раду поступило заявление от народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова о сложении полномочий.
  • Как выяснили журналисты "Схем", Холодов выехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещал заседания Верховной Рады и не голосовал.
  • 31 июля Холодова исключили из партии "Слуга народа".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Слуга народаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Производителя алкоголя Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

Все новости...
Слуга народа
Холодова, который слагает мандат, исключили из "Слуги народа"
Еще один нардеп-"слуга" слагает мандат
Еще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море
Последние новости
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
17:14
Почти 90 украинских компаний олигархов-партнеров российского ВПК до сих пор не конфисковали - исследование
Все новости...
Реклама: