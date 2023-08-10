Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" ночью ограничивали работу – росСМИ
Четверг, 10 августа 2023, 06:41
Российские аэропорты "Внуково" (Москва) и "Домодедово" (Московская область) ночью 10 августа вводили временные ограничения на вылет и посадку самолетов.
Источник: российское издание "РИА Новости"
Детали: Издание сообщает, что аэропорты "Внуково" и "Домодедово" ночью вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов.
Отмечается, что сейчас аэропорты работают в штатном режиме.
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Российский Telegram-канал "Baza" сообщает, что ночью в аэропорту "Внуково" был введен план "Ковер", из-за чего было задержано не менее 11 рейсов.
По предварительным данным канала, план был объявлен около 2:30 из-за обнаружения в небе неизвестных летающих объектов.
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- В российском городе Домодедово Московской области ночью 10 августа прогремели взрывы, после чего вспыхнул сильный пожар.
- Также, по словам Сергея Собянина ночью два беспилотника пытались атаковать Москву, однак якобы были сбиты российской ПВО.