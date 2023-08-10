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Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" ночью ограничивали работу – росСМИ

"Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 06:41
Аэропорты Внуково и Домодедово ночью ограничивали работу – росСМИ
ФОТО: САЙТ ВНУКОВО

Российские аэропорты "Внуково" (Москва) и "Домодедово" (Московская область) ночью 10 августа вводили временные ограничения на вылет и посадку самолетов.

Источник: российское издание "РИА Новости"

Детали: Издание сообщает, что аэропорты "Внуково" и "Домодедово" ночью вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов.

Отмечается, что сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

Российский Telegram-канал "Baza" сообщает, что ночью в аэропорту "Внуково" был введен план "Ковер", из-за чего было задержано не менее 11 рейсов.

По предварительным данным канала, план был объявлен около 2:30 из-за обнаружения в небе неизвестных летающих объектов.

Что этому предшествовало:

Темы: Росcияаэропорт
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