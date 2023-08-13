На Херсонщине объявлен траур: 7 погибших, 13 раненых за день

В результате обстрелов Херсонщины в воскресенье 7 человек погибли, 13 получили ранения, в понедельник в области объявлен день траура.

Источник: глава МВД Игорь Клименко, председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

последствия обстрелов Херсонщины 13 августа, фото из Telegram Клименко

Дословно Клименко: "По состоянию на 17:00 в результате военной агрессии России в Херсонской области сегодня пострадало 20 человек: из них 7 погибших (5 - в Широкой Балке, 2 - в Станиславе), 13 раненых (по 3 - в Херсоне и Бериславе, по 2 - в Станиславе и Камышанах, по 1 - в Великанском, Золотой Балке и Новокаирах)".

Детали: В то же время Прокудин сообщил, что в понедельник на Херсонщине объявлен день траура.

"Софийке было всего 23 дня от рождения, ее братику Артему - 12 лет. Сегодня их вместе с папой и мамой убила Россия. Также в Широкой Балке террористы оборвали жизнь 67-летнего местного жителя. В Станиславе из-за вражеского удара погиб пастор христианской церкви Тачишвили Николай Николаевич и его односельчанин", - отметил председатель ОВА.

Что предшествовало: Утром 13 августа российские оккупанты обстреляли Херсонскую область, убили 5 взрослых, 12-летнего мальчика и еще 23-дневного младенца.

Позже оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область - на этот раз сбросили взрывчатки с БПЛА и обстреляли облцентр - 3 гражданских получили ранения.

Также в результате обстрела села Новокаиры на Херсонщине ранен 61-летний мужчина.