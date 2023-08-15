Генштаб: Россияне пытались вернуть позиции под Урожайным и наступать на нескольких направлениях

15 августа, в 538 день полномасштабной войны, на фронте произошло 23 боевых столкновения, Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, российские захватчики пытались наступать на Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях, пробовали вернуть свои позиции у поселка Урожайное.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 15.08.2023

Дословно Генштаб: "В течение суток российские оккупанты нанесли 42 ракетных, 44 авиационных ударов и совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

Детали: В течение суток состоялось 23 боевых столкновения.

Реклама:

Ситуация на направлениях такова:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Степного Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Хотеевка, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Фотовиж, Атинское, Катериновка, Водолаги Сумской области и Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Крейдянка, Амбарное в Харьковской области.

направлениях противник нанес авиационный удар в районе Степного Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Тимоновичи, Хотеевка, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Фотовиж, Атинское, Катериновка, Водолаги Сумской области и Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Крейдянка, Амбарное в Харьковской области. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызово, Ольшанки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области.

направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызово, Ольшанки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Купянск, Песчаное, Чернещина Харьковской области. На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северска, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Колодязи и Северск Донецкой области.

направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северска, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Колодязи и Северск Донецкой области. На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки, Клещеевки, Андреевки и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Приволье, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка и Белая Гора Донецкой области.

направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки, Клещеевки, Андреевки и Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Приволье, Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка и Белая Гора Донецкой области. На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Спеповое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Спеповое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка и Елизаветовка Донецкой области.

направлении, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка и Елизаветовка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Большой Новоселки, Макаровки, Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное, Старомайорское и Ровнополь Донецкой области.

направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Большой Новоселки, Макаровки, Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Благодатное, Старомайорское и Ровнополь Донецкой области. На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботино Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Полтавка, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

направлении враг нанес авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботино Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Полтавка, Железнодорожное, Чаривне, Новоандреевка, Степное Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Садового Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись такие населенные пункты, как Херсон, Понятовка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Дословно Генштаб ВСУ: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

ВИДЕО ДНЯ

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект противника".