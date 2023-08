Россия нанесла массированный ракетный удар по 7 областям: 3 погибших, пожары, много разрушений

Под утро 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине − вражеские ракеты попали в промышленное предприятие в Луцке (3 человека погибли), по жилым домам во Львове, по предприятию в Днепре (вспыхнул пожар, двое раненых), взрывы раздавались также в Хмельницкой области и в городе Смела Черкасской области.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на утро 15 августа

Детали: Всего около 4 часов утра 15 августа российские оккупанты выпустили по Украине 28 ракет воздушного и морского базирования, защитники уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

В Волынской области во время ночной воздушной тревоги работали силы ПВО. Одна российская ракета попала в промышленное предприятие в Луцке. Известно о трех погибших и трех пострадавших. Продолжается ликвидация последствий. Подробная информация выясняется.

В Черкасской области российские ракеты попали по территории частного предприятия и по территории медучреждения в городе Смела. Обошлось без пострадавших. В то же время повреждены сети водо- и теплоснабжения − часть города сейчас без воды. На месте работают соответствующие службы. Данные о последствиях уточняются.

На Львовщине обломки российских ракет упали на многоквартирные жилые дома во Львове, вызвав возгорания и разрушения. Людей эвакуировали. Информации о погибших пока не поступало.

Небольшие возгорания фиксировали в разных частях Львова. Их оперативно потушили.

В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. В двух населенных пунктах возле Львова повреждены 10 домов и транспортные средства.

Предварительно известно о 10 пострадавших. Информация еще уточняется.

