Россия нанесла массированный ракетный удар по 7 областям: 3 погибших, пожары, много разрушений

Поврежденный в результате российского ракетного удара спортивный объект в Днепре. Фото из Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Под утро 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине − вражеские ракеты попали в промышленное предприятие в Луцке (3 человека погибли), по жилым домам во Львове, по предприятию в Днепре (вспыхнул пожар, двое раненых), взрывы раздавались также в Хмельницкой области и в городе Смела Черкасской области.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на утро 15 августа

Детали: Всего около 4 часов утра 15 августа российские оккупанты выпустили по Украине 28 ракет воздушного и морского базирования, защитники уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

В Волынской области во время ночной воздушной тревоги работали силы ПВО. Одна российская ракета попала в промышленное предприятие в Луцке. Известно о трех погибших и трех пострадавших. Продолжается ликвидация последствий. Подробная информация выясняется.

В Черкасской области российские ракеты попали по территории частного предприятия и по территории медучреждения в городе Смела. Обошлось без пострадавших. В то же время повреждены сети водо- и теплоснабжения − часть города сейчас без воды. На месте работают соответствующие службы. Данные о последствиях уточняются.

На Львовщине обломки российских ракет упали на многоквартирные жилые дома во Львове, вызвав возгорания и разрушения. Людей эвакуировали. Информации о погибших пока не поступало.

фото ГСЧС

Небольшие возгорания фиксировали в разных частях Львова. Их оперативно потушили.

фото ГСЧС

В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. В двух населенных пунктах возле Львова повреждены 10 домов и транспортные средства.

Поврежденный дом во Львове ФОТО ИЗ TELEGRAM главы ЛЬВОВСКОЙ ОВА МАКСИМА КОЗИЦКОГО

Предварительно известно о 10 пострадавших. Информация еще уточняется.

Поврежденный дом на Львовщине ФОТО ИЗ TELEGRAM главы ЛЬВОВСКОЙ ОВА МАКСИМА КОЗИЦКОГО

One more night and more terror. Massive missile attack on Ukrainian cities.



Civilian objects, residential buildings, enterprises - this is what aggressor is fighting against.



Rescuers @SESU_UA work and eliminate the consequences of shelling.#russiaisateroriststate pic.twitter.com/8CrXR44puC — Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 15, 2023

Днепропетровская область: под утро 15 августа россияне нанесли массированный ракетный удар по Днепру, попав по промышленному предприятию. Ранены два человека. 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летнего мужчину госпитализировали, в состоянии средней тяжести. Пожар локализовали. Всего во время утренней массированной атаки защитники из ВК "Восток" сбили над Днепропетровщиной 7 крылатых ракет Х-101/555. Другие данные о последствиях уточняются.

Поврежденный в результате российского ракетного удара спортивный объект в Днепре Фото из Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

В Хмельницкой области утром, во время воздушной тревоги, была слышна серия взрывов. В регионе работали силы ПВО. Данных о повреждении объектов, падении обломков пока нет. Пострадавших нет. Информация уточняется.

Ивано-Франковская область: в результате ракетных обстрелов врага утром 15 августа на территории Коломыйского района области зафиксировано падение обломков ракет в с. Булелуя Снятинской ОТО по одному домовладению. Повреждены 2 хозяйственные постройки и жилой дом. Пострадавших нет.

Поврежденный дом на Прикарпатье Фото из Telegram главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук

На Киевщине воздушная тревога продолжалась два часа. В области работало ПВО. Жертв, пострадавших, попаданий нет. Оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных повреждений в результате падения обломков.

На Черниговщине за сутки было 5 обстрелов (82 взрыва). Враг использовал минометы и артиллерию: по Семеновской городской общине Новгород-Северского района − в направлении сел Тимоновичи и Карповичи из минометов, села Хотиевка − из артиллерии. По Новгород-Северской городской общине − в направлении села Гремяч дважды из минометов. Информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала. Данные уточняются.

Сумская область: в течение дня 14 августа россияне совершили 22 обстрела приграничья. Зафиксировано 156 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Шалыгинская, Середино-Будская, Краснопольская, Эсманьская, Великописаревская общины. Враг бил из минометов, артиллерии, гранатометов. Также с вертолета оккупанты осуществили пуск ракет НАР. К счастью, обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

По Запорожской области за минувшие сутки враг нанес 107 ударов. Оккупанты били по 29 населенным пунктам. 92 артиллерийских обстрела пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новодаровки, Новоандреевки, Левадного, Белогорья, Верхней Терсы, Щербаков, Темировки, Полтавки, Малиновки, Гуляйпольского, Приютного, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового, Павловки и Плавней. Степное снова пострадало от четырех ракетных ударов. Шесть обстрелов из РСЗО пришлись по Павловке, Новодаровке, Темировке, Ольговскому и Белогорью, два авиаудара − по Орехову и Таврическому. Железнодорожное и Новодаровку враг атаковал беспилотниками.

Поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ. Люди не пострадали.

Харьковщина: за сутки по области − один человек погиб, 10 получили ранения. На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Огирцево, Гатище, Плетеневка Чугуевского района. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки и Загрызово. Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Фиголевка, Петропавловка, Орлянское, Кучеровка, Подолы, Первомайское. В результате обстрела с. Подолы Купянского района получили ранения и были госпитализированы 44-летняя женщина и 51-летний мужчина. В результате вражеского обстрела из танков пгт Казачья Лопань Харьковского района погиб 50-летний мужчина. Получили ранения еще четыре человека. В результате обстрела с. Бугаевка Чугуевского района повреждены 3 админздания и 2 частных дома. Получили ранения 2 женщины, а также парень 14 лет.

Луганщина: под угрозой ударов с неба находятся все освобожденные населенные пункты − от Стельмаховки до Белогоровки. Артиллерийский огонь противник открыл по Невскому, Диброве и Белогоровке. За сутки противник совершил 139 обстрелов (510 снарядов).

Донецкая область: за сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов: Авдеевку, Краматорск, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, пгт Ямполь, с.Богоявленка, с.Карловка, с.Клищеевка, с.Новоукраинка, с.Предтечино, с.Пречистовка, с.Степановка, Славянск. Повреждены 6 жилых домов (из них один − многоквартирный), продовольственный склад, гараж, админздание автобазы, гражданский автомобиль, здания 4 промышленных предприятий. По области за сутки − один человек погиб, 4 раненых.

Николаевская область: 14 августа из реактивных систем залпового огня враг наносил удары по побережью г. Очаков Очаковской общины. Под вражеским минометным обстрелом находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области россияне совершили 71 обстрел (290 снарядов), из них по г. Херсон − 6 обстрелов (28 снарядов). Российские военные попали в районы 28 населенных пунктов области; здание школы в Херсонском районе. Всего за сутки из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.