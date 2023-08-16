Задержанная в России украинка написала письмо Зеленскому: У свободы нет цены

Заключенная в России украинка и крымская татарка Ление Умерова, которую полгода назад задержали при попытке навестить больного отца в Крыму, написала письмо президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: брат украинки Азиз Умеров в Facebook

Прямая речь Ление: "Уважаемый Владимир Александрович, поздравляю Вас! Меня зовут Умерова Ление, я гражданка Украины и крымская татарка. Это письмо я пишу Вам как политическая заключенная из Лефортовского СИЗО. В начале зимы прошлого года я пыталась проехать к больному отцу в Крым, но при въезде на территорию РФ меня задержали бандитским образом. А через полгода, в мае, выдвинули надуманные обвинения в шпионаже.

Сегодня я хочу написать о самом главном. Сейчас наше общество переживает сложные времена и борется за свои права на развитие и жизнь. И все мы, граждане Украины, каждый на своем месте, мужественно отстаиваем самое ценное, что у нас есть - наше достоинство и свободу. Фундамент, заложенный предыдущими поколениями и закрепленный на собственном опыте. Слова, которые для каждого из нас стали на уровне базовых потребностей, которые мы отстаиваем!

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Спасибо Вам, что как лидер суверенной демократической страны на собственном примере показываете, что у слов "достоинство" и "свобода" нет цены!

С уважением, Умерова Л.Р.

P.S. И будет сын, и будет мать, и будут люди на земле!".

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Детали: Ее брат сообщил, что в отношении Ление россияне назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Прямая речь брата: "Срок этой экспертизы, методы и способ проведения остаются неизвестными. Адвокаты систематически наведываются к Ление и пытаются держать ситуацию под контролем насколько это возможно. Во время последнего визита Боджек (прозвище Ление, переводится с крымскотатарского как "букашка" - ред.) передала письмо, адресованное президенту Украины.

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