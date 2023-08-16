Задержанная в России украинка написала письмо Зеленскому: У свободы нет цены
Заключенная в России украинка и крымская татарка Ление Умерова, которую полгода назад задержали при попытке навестить больного отца в Крыму, написала письмо президенту Владимиру Зеленскому.
Источник: брат украинки Азиз Умеров в Facebook
Прямая речь Ление: "Уважаемый Владимир Александрович, поздравляю Вас! Меня зовут Умерова Ление, я гражданка Украины и крымская татарка. Это письмо я пишу Вам как политическая заключенная из Лефортовского СИЗО. В начале зимы прошлого года я пыталась проехать к больному отцу в Крым, но при въезде на территорию РФ меня задержали бандитским образом. А через полгода, в мае, выдвинули надуманные обвинения в шпионаже.
Сегодня я хочу написать о самом главном. Сейчас наше общество переживает сложные времена и борется за свои права на развитие и жизнь. И все мы, граждане Украины, каждый на своем месте, мужественно отстаиваем самое ценное, что у нас есть - наше достоинство и свободу. Фундамент, заложенный предыдущими поколениями и закрепленный на собственном опыте. Слова, которые для каждого из нас стали на уровне базовых потребностей, которые мы отстаиваем!
Спасибо Вам, что как лидер суверенной демократической страны на собственном примере показываете, что у слов "достоинство" и "свобода" нет цены!
С уважением, Умерова Л.Р.
P.S. И будет сын, и будет мать, и будут люди на земле!".
Детали: Ее брат сообщил, что в отношении Ление россияне назначили судебно-психиатрическую экспертизу.
Прямая речь брата: "Срок этой экспертизы, методы и способ проведения остаются неизвестными. Адвокаты систематически наведываются к Ление и пытаются держать ситуацию под контролем насколько это возможно. Во время последнего визита Боджек (прозвище Ление, переводится с крымскотатарского как "букашка" - ред.) передала письмо, адресованное президенту Украины.
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Предыстория:
- Ление 4 декабря прошлого года нужно было ехать из Киева в оккупированный Крым из-за ухудшения состояния ее онкобольного отца. Российские силовики задержали девушку при пересечении грузино-российской границы якобы за нарушение правил режимной зоны.
- До 16 марта ее удерживали в Центре временного содержания иностранцев возле Владикавказа. Суд признал девушку виновной в "нарушении режима государственной границы" и оштрафовал на 2 тысячи рублей.
- В ночь на 16 марта девушку выпустили, но у ворот ее ждал автомобиль с 4 мужчинами. По данным правозащитников, Ление схватили, надели на голову пакет и вывезли в незнакомый район Владикавказа.
- Ее почти сразу задержал патруль полиции за "неповиновение". В постановлении суда говорится, что они предложили ей назваться, Ление показала паспорт гражданина Украины и загранпаспорт. После этого указанные лица предложили ей проехать в отделение полиции для идентификации личности, объяснив, что устанавливают лиц, причастных к распространению наркотических средств".
- На вопрос, за что ее задерживают, правоохранители составили второй протокол - за неповиновение требованиям сотрудников полиции. Они считали, что девушка "слишком громко выражалась и отказывалась сесть в машину".
- 27 марта суд повторно присудил административный арест за "неподчинение распоряжению сотрудника полиции". На этот раз причиной продления ареста стало то, что девушка не вернула вовремя телефон сотрудникам изолятора после разговора с отцом.
- 9 апреля срок содержания под стражей Ление Умеровой истекал. Но 11 апреля суд назначил третий административный арест - на 15 суток. На этот раз обвинили в том, что она отказалась выйти из машины по требованию сотрудника полиции.
- 26 апреля суд Владикавказа снова арестовал Умерову на 15 суток. На Ление составили очередной админпротокол о неповиновении.
- В мае ее арестовал Лефортовский суд Москвы по подозрению в шпионаже.
- Брат девушки отметил, что единственным "преступлением" Ление является то, что она не получила российский паспорт как уроженка Крыма.
- В июне ей продлили арест на три месяца.