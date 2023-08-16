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Задержанная в России украинка написала письмо Зеленскому: У свободы нет цены

Татьяна ЛозовенкоСреда, 16 августа 2023, 10:22
Задержанная в России украинка написала письмо Зеленскому: У свободы нет цены
Ление Умерова, фото из семейного архива, Суспильне

Заключенная в России украинка и крымская татарка Ление Умерова, которую полгода назад задержали при попытке навестить больного отца в Крыму, написала письмо президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: брат украинки Азиз Умеров в Facebook

Прямая речь Ление: "Уважаемый Владимир Александрович, поздравляю Вас! Меня зовут Умерова Ление, я гражданка Украины и крымская татарка. Это письмо я пишу Вам как политическая заключенная из Лефортовского СИЗО.  В начале зимы прошлого года я пыталась проехать к больному отцу в Крым, но при въезде на территорию РФ меня задержали бандитским образом. А через полгода, в мае, выдвинули надуманные обвинения в шпионаже. 

Сегодня я хочу написать о самом главном. Сейчас наше общество переживает сложные времена и борется за свои права на развитие и жизнь. И все мы, граждане Украины, каждый на своем месте, мужественно отстаиваем самое ценное, что у нас есть - наше достоинство и свободу. Фундамент, заложенный предыдущими поколениями и закрепленный на собственном опыте. Слова, которые для каждого из нас стали на уровне базовых потребностей, которые мы отстаиваем!

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Спасибо Вам, что как лидер суверенной демократической страны на собственном примере показываете, что у слов "достоинство" и "свобода" нет цены! 

С уважением, Умерова Л.Р.

P.S. И будет сын, и будет мать, и будут люди на земле!".

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Детали: Ее брат сообщил, что в отношении Ление россияне назначили судебно-психиатрическую экспертизу. 

Прямая речь брата: "Срок этой экспертизы, методы и способ проведения остаются неизвестными. Адвокаты систематически наведываются к Ление и пытаются держать ситуацию под контролем насколько это возможно. Во время последнего визита Боджек (прозвище Ление, переводится с крымскотатарского как "букашка" - ред.) передала письмо, адресованное президенту Украины.

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Предыстория: 

  • Ление 4 декабря прошлого года нужно было ехать из Киева в оккупированный Крым из-за ухудшения состояния ее онкобольного отца. Российские силовики задержали девушку при пересечении грузино-российской границы якобы за нарушение правил режимной зоны.
  • До 16 марта ее удерживали в Центре временного содержания иностранцев возле Владикавказа. Суд признал девушку виновной в "нарушении режима государственной границы" и оштрафовал на 2 тысячи рублей.
  • В ночь на 16 марта девушку выпустили, но у ворот ее ждал автомобиль с 4 мужчинами. По данным правозащитников, Ление схватили, надели на голову пакет и вывезли в незнакомый район Владикавказа. 
  • Ее почти сразу задержал патруль полиции за "неповиновение". В постановлении суда говорится, что они предложили ей назваться, Ление показала паспорт гражданина Украины и загранпаспорт. После этого указанные лица предложили ей проехать в отделение полиции для идентификации личности, объяснив, что устанавливают лиц, причастных к распространению наркотических средств".
  • На вопрос, за что ее задерживают, правоохранители составили второй протокол - за неповиновение требованиям сотрудников полиции. Они считали, что девушка "слишком громко выражалась и отказывалась сесть в машину".
  • 27 марта суд повторно присудил административный арест за "неподчинение распоряжению сотрудника полиции". На этот раз причиной продления ареста стало то, что девушка не вернула вовремя телефон сотрудникам изолятора после разговора с отцом.
  • 9 апреля срок содержания под стражей Ление Умеровой истекал. Но 11 апреля суд назначил третий административный арест - на 15 суток. На этот раз обвинили в том, что она отказалась выйти из машины по требованию сотрудника полиции.
  • 26 апреля суд Владикавказа снова арестовал Умерову на 15 суток. На Ление составили очередной админпротокол о неповиновении.
  • В мае ее арестовал Лефортовский суд Москвы по подозрению в шпионаже.
  • Брат девушки отметил, что единственным "преступлением" Ление является то, что она не получила российский паспорт как уроженка Крыма.
  • В июне ей продлили арест на три месяца.

Темы: крымские татарыРосcияЗеленскийполитзаключенные
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