Задержанная в России украинка написала письмо Зеленскому: У свободы нет цены

Заключенная в России украинка и крымская татарка Ление Умерова, которую полгода назад задержали при попытке навестить больного отца в Крыму, написала письмо президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: брат украинки Азиз Умеров в Facebook

Прямая речь Ление: "Уважаемый Владимир Александрович, поздравляю Вас! Меня зовут Умерова Ление, я гражданка Украины и крымская татарка. Это письмо я пишу Вам как политическая заключенная из Лефортовского СИЗО. В начале зимы прошлого года я пыталась проехать к больному отцу в Крым, но при въезде на территорию РФ меня задержали бандитским образом. А через полгода, в мае, выдвинули надуманные обвинения в шпионаже.

Сегодня я хочу написать о самом главном. Сейчас наше общество переживает сложные времена и борется за свои права на развитие и жизнь. И все мы, граждане Украины, каждый на своем месте, мужественно отстаиваем самое ценное, что у нас есть - наше достоинство и свободу. Фундамент, заложенный предыдущими поколениями и закрепленный на собственном опыте. Слова, которые для каждого из нас стали на уровне базовых потребностей, которые мы отстаиваем!

Спасибо Вам, что как лидер суверенной демократической страны на собственном примере показываете, что у слов "достоинство" и "свобода" нет цены!

С уважением, Умерова Л.Р.

P.S. И будет сын, и будет мать, и будут люди на земле!".

Детали: Ее брат сообщил, что в отношении Ление россияне назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Прямая речь брата: "Срок этой экспертизы, методы и способ проведения остаются неизвестными. Адвокаты систематически наведываются к Ление и пытаются держать ситуацию под контролем насколько это возможно. Во время последнего визита Боджек (прозвище Ление, переводится с крымскотатарского как "букашка" - ред.) передала письмо, адресованное президенту Украины.

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