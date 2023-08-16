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Ув'язнена в Росії українка написала листа Зеленському: В свободи немає ціни

Тетяна ЛозовенкоСереда, 16 серпня 2023, 10:22
Ув'язнена в Росії українка написала листа Зеленському: В свободи немає ціни
Леніє Умерова, фото з сімейного архіву, Суспільне

Ув’язнена в Росії українка та кримська татарка Леніє Умерова, яку пів року тому затримали під час спроби провідати хворого батька в Криму, написала листа президенту Володимиру Зеленському.

Джерело: брат українки Азіз Умеров у Facebook

Пряма мова Леніє: "Шановний Володимире Олександровичу, вітаю Вас! Мене звати Умерова Леніє, я громадянка України та кримська татарка. Цього листа я пишу Вам як політична увʼязнена з Лефортівського СІЗО. На початку зими минулого року я намагалася проїхати до хворого батька в Крим, але при вʼїзді на територію РФ мене затримали бандитським чином. А через пів року, в травні, висунули надумані звинувачення в шпіонажі. 

Сьогодні я хочу написати про найголовніше. Зараз наше суспільство переживає складні часи і бореться за свої права на розвиток та життя. І всі ми, громадяни України, кожен на своєму місці, мужньо відстоюємо найцінніше, що у нас є – нашу гідність та свободу. Фундамент, закладений попередніми поколіннями та закріплений на власному досвіді. Слова, які для кожного з нас стали на рівні базових потреб, які ми відстоюємо!

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Дякую Вам, що як лідер суверенної демократичної країни на власному прикладі показуєте, що в слів "гідність"  та "свобода" немає ціни! 

З повагою, Умерова Л.Р.

P.S. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі!".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Її брат повідомив, що відносно Леніє росіяни призначили судово-психіатричну експертизу. 

Пряма мова брата: "Строк цієї експертизи, методи та спосіб проведення залишаються невідомими. Адвокати систематично навідуються до Леніє та намагаються тримати ситуацію під контролем наскільки це можливо. Під час останнього візити Боджек (прізвисько Леніє, перекладається з кримськотатарської як "комашка" - ред.) передала лист, адресований президенту України".

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Передісторія

  • Леніє 4 грудня минулого року потрібно було їхати з Києва до окупованого Криму через погіршення стану її онкохворого батька. Російські силовики затримали дівчину під час перетину грузинсько-російського кордону нібито за порушення правил режимної зони.
  • До 16 березня її утримували в Центрі тимчасового утримання іноземців біля Владикавказа. Суд визнав дівчину винною в "порушенні режиму державного кордону" й оштрафував на 2 тисячі рублів.
  • У ніч на 16 березня дівчину випустили, але біля воріт на неї чекав автомобіль із 4 чоловіками. За даними правозахисників, Леніє схопили, наділи на голову пакет і вивезли в незнайомий район Владикавказа. 
  • Її майже одразу затримав патруль поліції за "непокору". В ухвалі російського суду йдеться, що вони запропонували їй назватися, Леніє показала паспорт громадянина України та закордонний паспорт. Після цього зазначені особи запропонували їй проїхати до відділку поліції для ідентифікації особи, пояснивши, що встановлюють осіб, причетних до розповсюдження наркотичних засобів".
  • На запитання, за що її затримують, правоохоронці склали другий протокол – за непокору вимогам співробітників поліції. Вони вважали, що дівчина "надто голосно висловлювалась і відмовлялася сісти в машину".
  • 27 березня суд повторно присудив адміністративний арешт за "непідкорення розпорядженню поліції". Цього разу причиною продовження арешту стало те, що дівчина не повернула вчасно телефон співробітникам ізолятора після розмови з батьком.
  • 9 квітня термін утримання під вартою Леніє Умерової закінчувався. Але 11 квітня суд призначив третій адміністративний арешт – на 15 діб. Цього разу звинуватили в тому, що вона відмовилася вийти з машини на вимогу поліції.
  • 26 квітня суд Владикавказа знову заарештував Умерову на 15 діб. На Леніє склали черговий адмінпротокол про непокору.
  • В травні її заарештував Лефортівський суд Москви за підозрою в шпигунстві.
  • Брат дівчини зазначив, що єдиним "злочином" Леніє є те, що вона не отримала російський паспорт як уродженка Криму.
  • В червні їй продовжили арешт на три місяці.

Теми: кримські татариРосіяЗеленськийполітв'язні
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