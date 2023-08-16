Ув'язнена в Росії українка написала листа Зеленському: В свободи немає ціни

Ув’язнена в Росії українка та кримська татарка Леніє Умерова, яку пів року тому затримали під час спроби провідати хворого батька в Криму, написала листа президенту Володимиру Зеленському.

Джерело: брат українки Азіз Умеров у Facebook

Пряма мова Леніє: "Шановний Володимире Олександровичу, вітаю Вас! Мене звати Умерова Леніє, я громадянка України та кримська татарка. Цього листа я пишу Вам як політична увʼязнена з Лефортівського СІЗО. На початку зими минулого року я намагалася проїхати до хворого батька в Крим, але при вʼїзді на територію РФ мене затримали бандитським чином. А через пів року, в травні, висунули надумані звинувачення в шпіонажі.

Сьогодні я хочу написати про найголовніше. Зараз наше суспільство переживає складні часи і бореться за свої права на розвиток та життя. І всі ми, громадяни України, кожен на своєму місці, мужньо відстоюємо найцінніше, що у нас є – нашу гідність та свободу. Фундамент, закладений попередніми поколіннями та закріплений на власному досвіді. Слова, які для кожного з нас стали на рівні базових потреб, які ми відстоюємо!

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Дякую Вам, що як лідер суверенної демократичної країни на власному прикладі показуєте, що в слів "гідність" та "свобода" немає ціни!

З повагою, Умерова Л.Р.

P.S. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі!".

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Деталі: Її брат повідомив, що відносно Леніє росіяни призначили судово-психіатричну експертизу.

Пряма мова брата: "Строк цієї експертизи, методи та спосіб проведення залишаються невідомими. Адвокати систематично навідуються до Леніє та намагаються тримати ситуацію під контролем наскільки це можливо. Під час останнього візити Боджек (прізвисько Леніє, перекладається з кримськотатарської як "комашка" - ред.) передала лист, адресований президенту України".

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