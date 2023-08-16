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Оккупанты вывезли из Мариупольского порта еще 1,5 тысячи тонн краденого зерна - Андрющенко

"Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 16:16
Оккупанты вывезли из Мариупольского порта еще 1,5 тысячи тонн краденого зерна - Андрющенко
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ELEVATORIST.COM

Оккупанты 16 августа вывезли из Мариупольского порта очередную партию украинского зерна объемом 1,5 тысячи тонн, трафик судов оживляется.

Источник: советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Сегодня очередные 1,5 тонн украинского зерна вышло из Мариупольского порта. Сейчас судно на пути к каналу. Конечно, снова без идентификаторов".

Детали: Андрющенко отмечает, что трафик из порта ускорился. Теперь отходит примерно одно судно в трое суток. Все суда малой грузоподъемности. Согласно информации советника мариупольского мэра, все суда принадлежат де-факто контролируемому Минобороны "Роскапстрою".

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Предыстория:

  • Российские оккупанты вывозят через Мариуполь и порты Крыма зерно, награбленное на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.
  • В мариупольскую больницу привезли 50 раненых российских оккупантов после поражения военной базы в селе Юрьевка 14 августа.

Темы: зерноДонецкая областьоккупацияАзовское море
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