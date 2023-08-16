Окупанти вивезли з Маріупольського порту ще 1,5 тисячі тонн краденого зерна – Андрющенко

Окупанти 16 серпня вивезли з Маріупольського порту чергову партію українського зерна обсягом 1,5 тисячі тонн, трафік суден пожвавлюється.

Джерело: радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні чергові 1,5 тонн українського зерна вийшло з Маріупольського порту. Зараз судно на шляху до каналу. Звісно, знову без ідентифікаторів".

Деталі: Андрющенко зазначає, що трафік з порту прискорився. Тепер відходить приблизно одне судно в три доби. Усі судна малої вантажності. Згідно з інформацією радника маріупольського мера, усі судна належать де-факто контрольованому Міноборони "Роскапстрою".

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