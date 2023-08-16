Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вивезли з Маріупольського порту ще 1,5 тисячі тонн краденого зерна – Андрющенко

"Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 16:16
Окупанти вивезли з Маріупольського порту ще 1,5 тисячі тонн краденого зерна – Андрющенко
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ELEVATORIST.COM

Окупанти 16 серпня вивезли з Маріупольського порту чергову партію українського зерна обсягом 1,5 тисячі тонн, трафік суден пожвавлюється.

Джерело: радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні чергові 1,5 тонн українського зерна вийшло з Маріупольського порту. Зараз судно на шляху до каналу. Звісно, знову без ідентифікаторів".

Деталі: Андрющенко зазначає, що трафік з порту прискорився. Тепер відходить приблизно одне судно в три доби. Усі судна малої вантажності. Згідно з інформацією радника маріупольського мера, усі судна належать де-факто контрольованому Міноборони "Роскапстрою".

Реклама:

Передісторія:

  • Російські окупанти вивозять через Маріуполь і порти Криму зерно, награбоване на захоплених територіях Херсонської і Запорізької областей.
  • До маріупольської лікарні привезли 50 поранених російських окупантів після ураження військової бази у селі Юр'ївка 14 серпня.

Теми: зерноДонецька областьокупаціяАзовське море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
зерно
США вважають, що є велика кількість альтернативних маршрутів для експорту українського зерна
Латвія може допомогти Україні перевозити зерно залізницею
Обстріли портів: Румунія хоче перевозити вдвічі більше українського зерна
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: