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Сбор на 10 тысяч дронов-камикадзе закрыли за 3 суток

Ирина БалачукЧетверг, 17 августа 2023, 10:15
Сбор на 10 тысяч дронов-камикадзе закрыли за 3 суток
Украинский воин с дроном. Фото из Telegram Владимира Зеленского

Украинцы за 3 суток задонатили 235 миллионов гривен, которые собирали UNITED24, "Вернись живым" и monobank на 10 000 дронов-камикадзе.

Источник: соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Детали: Гороховский опубликовал короткий ролик, который сообщает, что необходимые 235 миллионов гривен уже собрали.

Прямая речь Федорова: "Исторический сбор завершен. Спасибо каждому, кто +".

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Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 14 августа UNITED24, "Вернись живым" и monobank начали сбор 235 миллионов гривен на 10 000 дронов-камикадзе. За первые 3 часа удалось собрать более 35 миллионов гривен.
  • В июне 2022 года украинцы за 3 дня перечислили украинскому телеведущему основателю благотворительного фонда Сергея Притулы и блогеру Игорю Лаченкову 600 млн гривен на приобретение 4 беспилотников "Байрактар" для ВСУ.
  • В ноябре 2022 года украинцы за полтора суток задонатили Притуле 236 миллионов гривен на покупку 60 бронетранспортеров Spartan для ВСУ, хотя изначально волонтер запланировал собрать деньги на 50.

Темы: беспилотникиблаготворительностьволонтерыденьги
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