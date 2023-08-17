Сбор на 10 тысяч дронов-камикадзе закрыли за 3 суток

Украинский воин с дроном. Фото из Telegram Владимира Зеленского

Украинцы за 3 суток задонатили 235 миллионов гривен, которые собирали UNITED24, "Вернись живым" и monobank на 10 000 дронов-камикадзе.

Источник: соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Детали: Гороховский опубликовал короткий ролик, который сообщает, что необходимые 235 миллионов гривен уже собрали.

Прямая речь Федорова: "Исторический сбор завершен. Спасибо каждому, кто +".

Читайте также: Если ситуация с БпЛА не изменится, через год нам придется сесть за стол переговоров. FPV-дроны и их роль в войне

"Немного изоленты, хороший снаряд - и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане

Предыстория: