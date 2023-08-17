Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сбор на 10 тысяч дронов-камикадзе закрыли за 3 суток

Ирина БалачукЧетверг, 17 августа 2023, 10:15
Сбор на 10 тысяч дронов-камикадзе закрыли за 3 суток
Украинский воин с дроном. Фото из Telegram Владимира Зеленского

Украинцы за 3 суток задонатили 235 миллионов гривен, которые собирали UNITED24, "Вернись живым" и monobank на 10 000 дронов-камикадзе.

Источник: соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Детали: Гороховский опубликовал короткий ролик, который сообщает, что необходимые 235 миллионов гривен уже собрали.

Прямая речь Федорова: "Исторический сбор завершен. Спасибо каждому, кто +".

Читайте также: Если ситуация с БпЛА не изменится, через год нам придется сесть за стол переговоров. FPV-дроны и их роль в войне

"Немного изоленты, хороший снаряд - и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане

Предыстория:

  • Утром 14 августа UNITED24, "Вернись живым" и monobank начали сбор 235 миллионов гривен на 10 000 дронов-камикадзе. За первые 3 часа удалось собрать более 35 миллионов гривен.
  • В июне 2022 года украинцы за 3 дня перечислили украинскому телеведущему основателю благотворительного фонда Сергея Притулы и блогеру Игорю Лаченкову 600 млн гривен на приобретение 4 беспилотников "Байрактар" для ВСУ.
  • В ноябре 2022 года украинцы за полтора суток задонатили Притуле 236 миллионов гривен на покупку 60 бронетранспортеров Spartan для ВСУ, хотя изначально волонтер запланировал собрать деньги на 50.

Темы: беспилотникиблаготворительностьволонтерыденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
беспилотники
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Залужный договорился с партнерами сосредоточиться на дронах для Украины
Последние новости
07:04
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: