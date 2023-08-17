Сбор на 10 тысяч дронов-камикадзе закрыли за 3 суток
Четверг, 17 августа 2023, 10:15
Украинцы за 3 суток задонатили 235 миллионов гривен, которые собирали UNITED24, "Вернись живым" и monobank на 10 000 дронов-камикадзе.
Источник: соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram
Детали: Гороховский опубликовал короткий ролик, который сообщает, что необходимые 235 миллионов гривен уже собрали.
Прямая речь Федорова: "Исторический сбор завершен. Спасибо каждому, кто +".
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Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 14 августа UNITED24, "Вернись живым" и monobank начали сбор 235 миллионов гривен на 10 000 дронов-камикадзе. За первые 3 часа удалось собрать более 35 миллионов гривен.
- В июне 2022 года украинцы за 3 дня перечислили украинскому телеведущему основателю благотворительного фонда Сергея Притулы и блогеру Игорю Лаченкову 600 млн гривен на приобретение 4 беспилотников "Байрактар" для ВСУ.
- В ноябре 2022 года украинцы за полтора суток задонатили Притуле 236 миллионов гривен на покупку 60 бронетранспортеров Spartan для ВСУ, хотя изначально волонтер запланировал собрать деньги на 50.