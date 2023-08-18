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Отказ от российского газа: хранилища ЕС заполнены уже на 90%

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 18 августа 2023, 12:13
Отказ от российского газа: хранилища ЕС заполнены уже на 90%
Фото: Getty Images

Газовые хранилища Евросоюза уже заполнены на 90% с опережением графика почти на три месяца, что позволит безопасно пройти зиму без российского энергоносителя.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен

Прямая речь: "Это поможет нам безопасно пройти зиму. Мы вместе отказываемся от российского газа и параллельно продолжаем работать над тем, чтобы в будущем иметь еще более разнообразные источники поставок".

Чехия сообщала о заполненности хранилищ на 90% еще в конце июля.

Согласно новым целям по хранению газа, принятым в прошлом году, страны-члены ЕС должны были заполнить свои хранилища на 90% до 1 ноября.

В прошлом году пиковый уровень заполнения хранилищ достиг 95% от их мощности.

Также в 2022 году страны договорились сократить потребление газа на 15%, чтобы пройти зиму 2022/2023 года. Эти усилия позволили сократить спрос на газ почти на 18%, причем половина экономии пришлась на домохозяйства.

Что предшествовало: Германия этим летом одобрила ускорение строительства СПГ-терминалов, чтобы компенсировать отказ от газа из РФ.

Темы: ЕСгазэнергетика
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