Отказ от российского газа: хранилища ЕС заполнены уже на 90%

Газовые хранилища Евросоюза уже заполнены на 90% с опережением графика почти на три месяца, что позволит безопасно пройти зиму без российского энергоносителя.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен

Прямая речь: "Это поможет нам безопасно пройти зиму. Мы вместе отказываемся от российского газа и параллельно продолжаем работать над тем, чтобы в будущем иметь еще более разнообразные источники поставок".

The EU’s gas storage has reached 90%, well ahead of schedule.



This will help us be safe this winter.



Together, we are weaning ourselves off Russian gas.



And we keep working in parallel on more diverse energy supplies for the future.#REPowerEU