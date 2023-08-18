Отказ от российского газа: хранилища ЕС заполнены уже на 90%

Газовые хранилища Евросоюза уже заполнены на 90% с опережением графика почти на три месяца, что позволит безопасно пройти зиму без российского энергоносителя.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен

Прямая речь: "Это поможет нам безопасно пройти зиму. Мы вместе отказываемся от российского газа и параллельно продолжаем работать над тем, чтобы в будущем иметь еще более разнообразные источники поставок".

The EU’s gas storage has reached 90%, well ahead of schedule.



This will help us be safe this winter.



Together, we are weaning ourselves off Russian gas.



And we keep working in parallel on more diverse energy supplies for the future.#REPowerEU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2023

Чехия сообщала о заполненности хранилищ на 90% еще в конце июля.

Согласно новым целям по хранению газа, принятым в прошлом году, страны-члены ЕС должны были заполнить свои хранилища на 90% до 1 ноября.

В прошлом году пиковый уровень заполнения хранилищ достиг 95% от их мощности.

Также в 2022 году страны договорились сократить потребление газа на 15%, чтобы пройти зиму 2022/2023 года. Эти усилия позволили сократить спрос на газ почти на 18%, причем половина экономии пришлась на домохозяйства.

Что предшествовало: Германия этим летом одобрила ускорение строительства СПГ-терминалов, чтобы компенсировать отказ от газа из РФ.