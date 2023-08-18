Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Відмова від російського газу: сховища ЄС заповнені вже на 90%

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 12:13
Відмова від російського газу: сховища ЄС заповнені вже на 90%
Фото: Getty Images

Газові сховища Євросоюзу вже заповнені на 90% з випередженням графіка майже на три місяці, що дозволить безпечно пройти зиму без російського енергоносія.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн

Пряма мова: "Це допоможе нам безпечно пройти зиму. Ми разом відмовляємося від російського газу та паралельно продовжуємо працювати над тим, щоб у майбутньому мати ще більш різноманітні джерела постачання".

Чехія повідомляла про заповненість сховищ на 90% ще наприкінці липня. 

Згідно з новими цілями щодо зберігання газу, прийнятими минулого року, країни-члени ЄС повинні були заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада. 

Минулого року піковий рівень заповнення сховищ сягнув 95% від їхньої потужності.

Також у 2022 році країни домовилися скоротити споживання газу на 15%, щоб пройти зиму 2022/2023 року. Ці зусилля дозволили скоротити попит на газ майже на 18%, причому половина економії припала на домогосподарства. 

Що було раніше: Німеччина цього літа схвалила прискорення будівництва СПГ-терміналів, щоб компенсувати відмову від газу з РФ.

Теми: ЄСгазенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
ЄС
Зеленський підписав закон про відбір суддів КСУ
Молдовський олігарх-утікач Шор хоче, щоб ЄС зняв із нього санкції
Ядерна програма Ірану має військову спрямованість - розвідслужби країн ЄС
Останні новини
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
Усі новини...
Реклама: