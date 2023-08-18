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Відмова від російського газу: сховища ЄС заповнені вже на 90%

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 18 серпня 2023, 12:13
Відмова від російського газу: сховища ЄС заповнені вже на 90%
Фото: Getty Images

Газові сховища Євросоюзу вже заповнені на 90% з випередженням графіка майже на три місяці, що дозволить безпечно пройти зиму без російського енергоносія.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн

Пряма мова: "Це допоможе нам безпечно пройти зиму. Ми разом відмовляємося від російського газу та паралельно продовжуємо працювати над тим, щоб у майбутньому мати ще більш різноманітні джерела постачання".

Чехія повідомляла про заповненість сховищ на 90% ще наприкінці липня. 

Згідно з новими цілями щодо зберігання газу, прийнятими минулого року, країни-члени ЄС повинні були заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада. 

Минулого року піковий рівень заповнення сховищ сягнув 95% від їхньої потужності.

Також у 2022 році країни домовилися скоротити споживання газу на 15%, щоб пройти зиму 2022/2023 року. Ці зусилля дозволили скоротити попит на газ майже на 18%, причому половина економії припала на домогосподарства. 

Що було раніше: Німеччина цього літа схвалила прискорення будівництва СПГ-терміналів, щоб компенсувати відмову від газу з РФ.

Теми: ЄСгазенергетика
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