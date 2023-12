Відмова від російського газу: сховища ЄС заповнені вже на 90%

Газові сховища Євросоюзу вже заповнені на 90% з випередженням графіка майже на три місяці, що дозволить безпечно пройти зиму без російського енергоносія.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн

Пряма мова: "Це допоможе нам безпечно пройти зиму. Ми разом відмовляємося від російського газу та паралельно продовжуємо працювати над тим, щоб у майбутньому мати ще більш різноманітні джерела постачання".

The EU’s gas storage has reached 90%, well ahead of schedule.



This will help us be safe this winter.



Together, we are weaning ourselves off Russian gas.



And we keep working in parallel on more diverse energy supplies for the future.#REPowerEU