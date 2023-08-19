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Украинские бойцы прорвались через минное поле в направлении Токмака – американское СМИ

Елена РощинаСуббота, 19 августа 2023, 09:30
Украинские бойцы прорвались через минное поле в направлении Токмака – американское СМИ
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Американские официальные лица сообщили CBS News, что, похоже, украинские военные достигли прогресса в наступлении на удерживаемый Россией город Токмак – важный город-барьер, стоящий между украинскими войсками и городом Мелитополь Запорожской области. 

Источник: CBS News

Детали: Американский чиновник сообщил в четверг в интервью CBS News, что украинские войска прорвались через российское минное поле к северу от Токмака и сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны, которая удерживает город. 

CBS констатирует, что отвоевание таких городов, как Токмак, и дальнейшее продвижение к Мелитополю будет сложной задачей для украинского контрнаступления, которое с начала лета достигло постепенных успехов. Однако Мелитополь – это ворота в аннексированный Крым и жизненно важный российский транзитный узел.

Этому предшествовало: Накануне "The Washington Post" писал, что американская разведка считает, что украинское контрнаступление до холодов не достигнет своих ключевых целей – а именно освобождения Мелитополя, потому что даже вернуть контроль над промежуточным Токмаком является сложной задачей, учитывая три линии обороны россиян.

Темы: контрнаступлениеЗапорожская областьвойна
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