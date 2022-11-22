Россия повредила ракетами почти все ТЭС и ГЭС в Украине – глава "Укрэнерго"
После шестой массированной ракетной атаки России на украинскую энергетическую систему на прошлой неделе в Украине практически не осталось неповрежденных больших тепловых и гидроэлектростанций, а также узловых подстанций "Укрэнерго".
Источник: глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге 22 ноября
Прямая речь: "На прошлой неделе украинская энергосистема подверглась уже шестой массированной ракетной атаке – и это была самая большая атака из всех. Около 100 тяжелых ракет были выпущены, и целями их были именно объекты энергосистемы: в основном это подстанции "Укрэнерго", а также украинские электростанции. Было повреждено 15 объектов "Укрэнерго" в этот день…
После этой атаки у нас практически не осталось в Украине неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб этих атак и с чем нам приходится работать: практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших электростанциях, подвергалась ракетным ударам.
Также почти не осталось неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго". То есть практически на каждую важную подстанцию уже что-то прилетало – на некоторые подстанции по несколько раз: по три, по пять и даже восемь раз, есть и такие объекты. Масштаб разрушений колоссальный".
Детали: Кудрицкий подчеркнул, что после каждой массированной ракетной атаки нужно время, чтобы сначала запитать потребителей электроэнергией, восстановить энергосеть, а затем еще несколько дней идет на то, чтобы графики отключений перешли в плановый режим.
В прошлый вторник был запас и материалов, и оборудования, поэтому сразу после отбоя тревоги специалисты занялись восстановлением и стабилизацией энергосистемы. Уже в субботу удалось вернуться к плановым отключениям.
Однако дефицит электроэнергии остается, поэтому и графики отключений сохраняются, чтобы сохранялся баланс и не произошло "коллапса" энергосистемы, объяснил глава "Укрэнерго".
Ежедневно "Укрэнерго" передает облэнерго, которые не входят в ее структуру и часто являются частными, насколько нужно ограничить потребление на следующий день, чтобы система могла работать стабильно.
Кудрицкий уточнил, что все крупные электростанции, – кроме трех атомных, расположенных на контролируемой Украиной территории, – с 10 октября были повреждены, что уменьшило их способность генерировать энергию.
Еще до 9 октября Украина потеряла Запорожскую АЭС, работавшую до начала осени для Украины, а также несколько важных тепловых и гидроэлектростанций: Луганская и Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, Запорожская ТЭС.
В начале сентября сильно пострадала энергосистема Харьковской области, напомнил Кудрицкий.
Предыстория:
- 15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по разным регионам Украины, преимущественно энергетическим объектам, это была шестая подобная атака с 10 октября и она оказалась наиболее массированной. Большую часть ракет сбили средства ПВО, однако повреждения все же получили объекты в Киеве, Киевской области и еще 10 областях.
- Во всех областях Украины после этого прибегли к экстренным и плановым отключениям электроэнергии, во Львовской области на время отключалось отопление.
- Одна ракета упала в Польше и убила двух человек – вероятно, это была ракета украинской ПВО, которая должна была сбить российскую ракету.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал массированный ракетный удар России 15 ноября "циничной пощечиной G20", ведь перед запуском ракет он как раз представил предложения Украины по достижению мира с РФ, которые предусматривают 10 пунктов.
- 17 ноября над Киевом сработала ПВО, но российские ракеты попали в объекты инфраструктуры в городе Днепр, в Одесской и Харьковской областях. В частности, россияне били по газодобывающей инфраструктуре и заводу "Южмаш".