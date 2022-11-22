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Россия повредила ракетами почти все ТЭС и ГЭС в Украине – глава "Укрэнерго"

Елена РощинаВторник, 22 ноября 2022, 13:14
Россия повредила ракетами почти все ТЭС и ГЭС в Украине – глава Укрэнерго
Владимир Кудрицкий, фото из его Facebook

После шестой массированной ракетной атаки России на украинскую энергетическую систему на прошлой неделе в Украине практически не осталось неповрежденных больших тепловых и гидроэлектростанций, а также узловых подстанций "Укрэнерго".

Источник: глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге 22 ноября

Прямая речь: "На прошлой неделе украинская энергосистема подверглась уже шестой массированной ракетной атаке – и это была самая большая атака из всех. Около 100 тяжелых ракет были выпущены, и целями их были именно объекты энергосистемы: в основном это подстанции "Укрэнерго", а также украинские электростанции. Было повреждено 15 объектов "Укрэнерго" в этот день…

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После этой атаки у нас практически не осталось в Украине неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб этих атак и с чем нам приходится работать: практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших электростанциях, подвергалась ракетным ударам.

Также почти не осталось неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго". То есть практически на каждую важную подстанцию уже что-то прилетало – на некоторые подстанции по несколько раз: по три, по пять и даже восемь раз, есть и такие объекты. Масштаб разрушений колоссальный".

 
Состояние украинской энергосистемы после шести волн ракетных атак РФ
Инфографика "Укрэнерго"

Детали: Кудрицкий подчеркнул, что после каждой массированной ракетной атаки нужно время, чтобы сначала запитать потребителей электроэнергией, восстановить энергосеть, а затем еще несколько дней идет на то, чтобы графики отключений перешли в плановый режим.

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В прошлый вторник был запас и материалов, и оборудования, поэтому сразу после отбоя тревоги специалисты занялись восстановлением и стабилизацией энергосистемы. Уже в субботу удалось вернуться к плановым отключениям.

Однако дефицит электроэнергии остается, поэтому и графики отключений сохраняются, чтобы сохранялся баланс и не произошло "коллапса" энергосистемы, объяснил глава "Укрэнерго".

Ежедневно "Укрэнерго" передает облэнерго, которые не входят в ее структуру и часто являются частными, насколько нужно ограничить потребление на следующий день, чтобы система могла работать стабильно.

Кудрицкий уточнил, что все крупные электростанции, – кроме трех атомных, расположенных на контролируемой Украиной территории, – с 10 октября были повреждены, что уменьшило их способность генерировать энергию.

Еще до 9 октября Украина потеряла Запорожскую АЭС, работавшую до начала осени для Украины, а также несколько важных тепловых и гидроэлектростанций: Луганская и Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, Запорожская ТЭС.

В начале сентября сильно пострадала энергосистема Харьковской области, напомнил Кудрицкий.

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Темы: энергетикавойнаРосcияэлектроэнергия
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