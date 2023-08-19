Посол США об ударе по Чернигову: Отражает "глубину", на которую опустилась Россия
Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк осудила ракетный удар российских захватчиков по Чернигову 19 августа, указав, что подобные удар свидетельствуют о глубине, на которую опустилась Россия.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь: "Ужасные новости о сегодняшнем обстреле исторического центра Чернигова. Невинные мужчины, женщины и дети, которые наслаждались прекрасной субботой – праздником в Украине – никогда не должны были быть убитыми или ранеными".
Horrified by news of today’s daytime attack on the historic center of Chernihiv. Innocent men, women, and children enjoying a beautiful Saturday - a holiday in Ukraine - should never end up killed or wounded. Russia’s missile and drone strikes on Ukraine’s cities, ports, and…— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 19, 2023
"Российские ракетные и беспилотные удары по украинским городам, портам и населению отражают глубину, на которую Россия опустилась, и должна остановиться. Вместе с народом Украины мы оплакиваем эту трагедию", – добавила дипломат.
Предистория:
- Российские войска около 11:30 утра в субботу ударили баллистической ракетой по зданию драмтеатра в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Лютые птички".
- По последним данным, в результате удара пострадали 117 человек, семеро погибли. В Чернигове объявили траур с 19 по 21 августа.