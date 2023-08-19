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Посол США об ударе по Чернигову: Отражает "глубину", на которую опустилась Россия

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 19 августа 2023, 18:25
Посол США об ударе по Чернигову: Отражает глубину, на которую опустилась Россия
Бриджит Бринк, фото: Getty Images

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк осудила ракетный удар российских захватчиков по Чернигову 19 августа, указав, что подобные удар свидетельствуют о глубине, на которую опустилась Россия.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Ужасные новости о сегодняшнем обстреле исторического центра Чернигова. Невинные мужчины, женщины и дети, которые наслаждались прекрасной субботой – праздником в Украине – никогда не должны были быть убитыми или ранеными".

"Российские ракетные и беспилотные удары по украинским городам, портам и населению отражают глубину, на которую Россия опустилась, и должна остановиться. Вместе с народом Украины мы оплакиваем эту трагедию", – добавила дипломат.

Предистория:

  • Российские войска около 11:30 утра в субботу ударили баллистической ракетой по зданию драмтеатра в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Лютые птички".
  • По последним данным, в результате удара пострадали 117 человек, семеро погибли. В Чернигове объявили траур с 19 по 21 августа.

Темы: СШАУкраинаЧерниговракетный удар
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