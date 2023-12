Посол США об ударе по Чернигову: Отражает "глубину", на которую опустилась Россия

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк осудила ракетный удар российских захватчиков по Чернигову 19 августа, указав, что подобные удар свидетельствуют о глубине, на которую опустилась Россия.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Ужасные новости о сегодняшнем обстреле исторического центра Чернигова. Невинные мужчины, женщины и дети, которые наслаждались прекрасной субботой – праздником в Украине – никогда не должны были быть убитыми или ранеными".

Horrified by news of today’s daytime attack on the historic center of Chernihiv. Innocent men, women, and children enjoying a beautiful Saturday - a holiday in Ukraine - should never end up killed or wounded. Russia’s missile and drone strikes on Ukraine’s cities, ports, and…