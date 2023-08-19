Посол США про удар по Чернігову: Відображає "глибину", на яку опустилась Росія

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк засудила ракетний удар російських загарбників по Чернігову 19 серпня, вказавши, що подібні удар свідчать про глибину, на яку опустилась Росія.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Жахливі новини про сьогоднішній обстріл історичного центру Чернігова. Невинні чоловіки, жінки та діти, які насолоджувались прекрасною суботою – святом в Україні – ніколи не мали бути вбитими або пораненими".

Horrified by news of today’s daytime attack on the historic center of Chernihiv. Innocent men, women, and children enjoying a beautiful Saturday - a holiday in Ukraine - should never end up killed or wounded. Russia’s missile and drone strikes on Ukraine’s cities, ports, and… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 19, 2023

"Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню відображають глибину, на яку Росія опустилася, і повинна зупинитися. Разом з народом України ми оплакуємо цю трагедію", – додала дипломатка.

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