Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посол США про удар по Чернігову: Відображає "глибину", на яку опустилась Росія

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 19 серпня 2023, 18:25
Посол США про удар по Чернігову: Відображає глибину, на яку опустилась Росія
Бріджит Брінк, фото: Getty Images

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк засудила ракетний удар російських загарбників по Чернігову 19 серпня, вказавши, що подібні удар свідчать про глибину, на яку опустилась Росія.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Жахливі новини про сьогоднішній обстріл історичного центру Чернігова. Невинні чоловіки, жінки та діти, які насолоджувались прекрасною суботою – святом в Україні – ніколи не мали бути вбитими або пораненими".

"Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню відображають глибину, на яку Росія опустилася, і повинна зупинитися. Разом з народом України ми оплакуємо цю трагедію", – додала дипломатка.

Передісторія:

  • Російські війська близько 11:30 ранку в суботу вдарили балістичною ракетою по будівлі драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки".
  • За останніми даними, в результаті удару постраждали 117 людей, семеро загинули. У Чернігові оголосили жалобу з 19 по 21 серпня.

Теми: СШАУкраїнаЧернігівракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Буданов: Білорусь не готова застосовувати ядерну зброю, але тренується

Цілодобовий домашній арешт – суд обрав запобіжний захід патрульному у Дніпрі

Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю

Втручання у вибори: Трамп не визнає провину, до суду не приїде

Профільний єврокомісар – за продовження заборони агроекспорту з України 

Зеленський піде на вибори, якщо вони будуть під час війни: "Не кину державу"

Усі новини...
США
Литва повністю отримала партію з 200 позашляховиків JLTV, очікує ще 300
Трамп не піде на президентські дебати, натомість дасть інтерв’ю антиукраїнському ведучому
Шольц сумнівається, що Трамп стане президентом США
Останні новини
23:13
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
23:07
Кулеба: Критикувати контрнаступ – це плювати в обличчя солдатам, спробуйте самі
23:01
Послів РФ і Білорусі знову запросять на вручення Нобелівської премії в Стокгольмі
22:53
Зеленський: Україні треба подбати про безбар’єрність для 1,5 мільйона людей
22:41
У Берліні вимагають скасувати виступ росіянки Нетребко у державній опері
22:35
Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати "горизонт" для нових членів
22:22
У Росії дефіцит пального для збирання врожаю – Reuters
22:06
Новація для школярів та партія "медеваків": звернення Зеленського
22:05
Президент Сербії пообіцяв послу України подальшу підтримку
22:00
Жінки можуть зіткнутися з вищим ризиком інсульту після лікування безпліддя – дослідження
Усі новини...
Реклама: