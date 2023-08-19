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Ракетный удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 117 человек, в городе объявили траур

Станислав ПогориловСуббота, 19 августа 2023, 16:18
Ракетный удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 117 человек, в городе объявили траур
Фото: Getty Images

Количество пострадавших из-за ракетного удара российских захватчиков по центру Чернигова 19 июня возросло до 117 человек, 7 погибших, в городе объявили траур с 19 по 21 августа.

Источник: исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако в Telegram, МВС у Telegram

Прямая речь Ломако: "По состоянию на 15.25 от атаки террористов на центр Чернигова пострадало 117 человек, из них 7 погибли".

Детали: Также он сообщил, что "в связи с террористической атакой РФ на Чернигов 19 - 21 августа объявлено днями траура".

По словам министра МВД Игоря Клименко, основные жертвы во время атаки находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви. "Все, кто находился в драмтеатре, вовремя спустились в укрытие. Работники Национальной полиции после объявления воздушной тревоги пытались завести всех в укрытие", - сообщил он.

Клименко рассказали, что за драмтеатром находится также большой парк. Там с самого утра мамы гуляли со своими детьми. Центральная площадь полностью была заставлена автомобильным транспортом. "Наши спасатели вовремя прибыли после прилета ракеты и затушили эпицентр взрыва. Впоследствии, вместе с полицейскими, начали оказывать первую помощь гражданам", - сказал он.

Предыстория:

  • Российские войска около 11:30 утра 19 августа ударили по центру Чернигова баллистической ракетой.
  • Как выяснилось, РФ нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки", хотя точное место проведения знали только участники мероприятия.
  • Позже пропагандистский ресурс РИА Новости заявил, что целью удара в Чернигове был "сбор военных специалистов ВСУ по боевым дронам".

Темы: Черниговракетный ударвойна
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