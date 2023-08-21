FT: Китай будет подталкивать БРИКС стать геополитическим соперником G7

Китай подталкивает блок стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) к расширению на этой неделе на саммите в Йоханнесбурге (ЮАР), чтобы стать полномасштабным конкурентом G7.

Источник: Financial Times

Детали: Президент ЮАР Сирил Рамафоса пригласил более 60 глав государств и правительств на саммит в Йоханнесбурге, который состоится в среду 23 августа. На нем нескольким странам могут предложить присоединиться к блоку БРИКС, сообщили несколько чиновников, знакомых с ходом переговоров.

Но накануне саммита, как пишет издание, Индия вступила в конфликт с Китаем. Спор произошел относительно того, должен ли БРИКС быть внеблоковым клубом для защиты экономических интересов развивающихся стран или политической силой, которая открыто бросает вызов Западу. Южноафриканские чиновники заявили, что 23 страны заинтересованы в присоединении.

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"Если мы расширим БРИКС, чтобы на него приходилась такая же доля мирового ВВП, как и на G7, то наш коллективный голос в мире станет сильнее", - сказал китайский чиновник, который отказался назвать свое имя.

Запад, скорее всего, будет рассматривать возможное присоединение Ирана, Беларуси и Венесуэлы как шаг, направленный на расширение круга союзников России и Китая.

Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия соревнуются за то, чтобы стать новыми членами БРИКС.

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В понедельник 21 августа Си Цзиньпин отправится в Йоханнесбург. Это будет второй международной поездкой Си в 2023 году, первой была его поездка в Россию в марте.

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