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На Днепропетровщине есть "прилет" и пострадавшие

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 августа 2023, 03:42
На Днепропетровщине есть прилет и пострадавшие
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о "прилете" и пострадавших.

Источник: Лысак в Телеграмм

Прямая речь: "Прилет. Есть пострадавшие".

Детали: Лысак добавил, что "все службы работают".

А также уточнил, что более подробная информация впоследствии будет предоставлена позже.

Что предшествовало: Ночью 24 августа, по данным СМИ, в Днепре прогремели взрывы, Воздушные силы сообщили о работе ПВО в области.

Темы: Днепропетровская областьракетный удар
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