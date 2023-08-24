На Днепропетровщине есть "прилет" и пострадавшие

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о "прилете" и пострадавших.

Источник: Лысак в Телеграмм

Прямая речь: "Прилет. Есть пострадавшие".

Детали: Лысак добавил, что "все службы работают".

А также уточнил, что более подробная информация впоследствии будет предоставлена позже.

Что предшествовало: Ночью 24 августа, по данным СМИ, в Днепре прогремели взрывы, Воздушные силы сообщили о работе ПВО в области.