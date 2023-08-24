На Днепропетровщине есть "прилет" и пострадавшие
Четверг, 24 августа 2023, 03:42
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о "прилете" и пострадавших.
Источник: Лысак в Телеграмм
Прямая речь: "Прилет. Есть пострадавшие".
Детали: Лысак добавил, что "все службы работают".
А также уточнил, что более подробная информация впоследствии будет предоставлена позже.
Что предшествовало: Ночью 24 августа, по данным СМИ, в Днепре прогремели взрывы, Воздушные силы сообщили о работе ПВО в области.