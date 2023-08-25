В День Независимости оккупационный суд отправил трех активистов в Крыму в СИЗО
Подконтрольный РФ Киевский суд в Бахчисарае вечером 24 августа отправил в СИЗО на два месяца трех крымских татар – Руслана Асанова, Аметхана Умерова и Ремзи Ниметулаева, у которых накануне проходили обыски.
Источник: сообщение адвокатов активистов Крымской солидарности
Детали: Как сообщают адвокаты, Ниметулаеву и Асанову предъявили обвинение в "организации деятельности террористической организации", Аметхану Умерову – в "участии в деятельности террористической организации". Активисты вину не признают.
Кроме того, 25 августа российский суд в Крыму должен избрать меру пресечения еще трем задержанным накануне активистам - Сейдамету Мустафаеву, Эльдару Якубову и Абдулмеджиту Сейтумерову.
Прямая речь адвоката Эдема Семедляева: "Из тех материалов, которые сотрудники ФСБ предоставили в суд, видно, что в течение нескольких лет [силовики] прослушивали домовладения крымских татар, где записали якобы какие-то встречи. [Для возбуждения дела использовались] показания двух скрытых свидетелей, которые говорят о том, что они якобы посещали какие-то конспиративные встречи".
Предыстория:
- 24 августа в четыре утра силовики ворвались в дома шестерых крымских татар с обысками. Все они – общественные активисты и многодетные родители.
- Активистов не раз задерживали на акциях в поддержку других крымских татар, которых судили по политически мотивированным делам.
- Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров назвал такие действия оккупантов местью крымским татарам за третий саммит Крымской платформы, который состоялся в Киеве 23 августа, и страхом перед неизбежным освобождением Крыма.
- 22 августа Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия не предоставляет никакой информации о состоянии здоровья крымского политзаключенного, художника Богдана Зизы.