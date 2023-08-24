В Крыму ночью взвился флаг Украины – ГУР

Во время ночной высадки украинских защитников во временно оккупированном Крыму взвился государственный флаг.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Детали: ГУР подтвердило, что ночью спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк.

Дословно: "Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника. Также в украинском Крыму снова взвился государственный флаг.

Все цели и задачи выполнены. По завершении спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий".

Больше деталей: В ГУР отмечают, что оккупационная администрация Крыма не комментирует события, несмотря на массовые обращения местных жителей. Единственное сообщение касается якобы "уничтожения боеприпасов по установленному графику".

Источники УП в разведке подчеркнули, что спецоперация в Крыму продолжается.

Дословно ГУР: "Украинские Силы обороны и в дальнейшем будут оказывать оккупантам помощь в уничтожении боеприпасов, техники и живой силы".

Предыстория: