В Крыму ночью взвился флаг Украины – ГУР
Во время ночной высадки украинских защитников во временно оккупированном Крыму взвился государственный флаг.
Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины
Детали: ГУР подтвердило, что ночью спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк.
Дословно: "Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника. Также в украинском Крыму снова взвился государственный флаг.
Все цели и задачи выполнены. По завершении спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий".
Больше деталей: В ГУР отмечают, что оккупационная администрация Крыма не комментирует события, несмотря на массовые обращения местных жителей. Единственное сообщение касается якобы "уничтожения боеприпасов по установленному графику".
Источники УП в разведке подчеркнули, что спецоперация в Крыму продолжается.
Дословно ГУР: "Украинские Силы обороны и в дальнейшем будут оказывать оккупантам помощь в уничтожении боеприпасов, техники и живой силы".
Предыстория:
- Утром "Крым.Реалии" со ссылкой на местных жителей и источники в разведке сообщили, что на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму утром произошел бой с участием плавсредств и авиации. Бой, по информации СМИ, был возле села Маяк.
- Telegram-канал Baza утверждает, что раздавались громкие прострелы, которые слышали в кемпинге в Еленовке, что неподалеку Маяка. Когда люди вышли посмотреть, то в 10 метрах от берега они увидели две резиновые лодки, в которых находилось около 10 человек. Затем прозвучало еще несколько выстрелов, но уже из автоматического оружия. Люди на лодках уплыли.
- Позже в ГУР подтвердили, что подразделения украинской разведки осуществили высадку на полуострове в рамках спецоперации.