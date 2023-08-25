Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Слуга курток для ВСУ. Кто зарабатывает на войне в Украине?

Михаил ТкачПятница, 25 августа 2023, 09:15

З початку року закупівлі Міністерства оборони регулярно стають приводом для журналістських розслідувань та гучних скандалів. 

Про закупівлю яєць по 17 гривень вже вісім місяців знає вся країна. Але про те, що закупівлі Міноборони за дуже завищеними цінами мають системний характер, суспільство дізналося нещодавно. Завдяки новому скандалу з постачанням турецькою компанією зимових курток для ЗСУ. 

Міністерство оборони під час воєнного стану зі зрозумілих причин – структура закрита. Але чи мають бути засекреченими закупівля їжі або одягу для військових – питання дискусійне. Бо завжди впирається у можливість зловживань. 

Наразі маємо два факти. 

Факт перший: наш колега журналіст Юрій Ніколов вже двічі схопив за руку Міноборони під час закупівель за завищеними цінами яєць та курток для української армії. 

Факт другий: суспільство і досі не знає, хто стоїть за компаніями, які на цьому заробляють. Або не знає поки що. 

"Українській правді" спільно з Центром протидії корупції вдалося підтвердити третій факт.

Одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйонів доларів від Міністерства оборони, і від якої відомство натомість, за даними "Дзеркала тижня", отримало літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю, був племінник народного депутата президентської фракції "Слуга народу". Депутата, який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 

Детальніше – у новому розслідуванні "Української правди ".

Темы: Слуга народакоррупцияМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Реклама:
Главное на Украинской правде
интервью

Соломия Бобровская: Самым большим неприверженцем демобилизации является Генштаб, но я его понимаю

— Ольга Кириленко, Евгений Будерацкий
интервью

"У вас позвоночник есть?". Историк Александр Зинченко о нерешительности США, слепоте Европы и украинской травме

— Евгений Руденко

"Херсон был победой и жертвой всех – от рядового до генерала". Наступление весной – осенью 2022 года глазами инженерной группы

— Ольга Кириленко

Пирамида дронов. Как мошенническая схема на десятки миллионов гривен ударила по военным и волонтерам

— Рустем Халилов
интервью

Мария Берлинская: У нас сейчас даже не патовая ситуация, а момент проигрыша

— София Середа

Дружественный огонь. Как байрактарщина, "крепость Бахмут", "чмони" и "Крым к лету" бьют по своим

— Михаил Кригель

Война против политики. Что происходит между Зеленским и Залужным

— Роман Романюк, Роман Кравец
репортаж

Разъединение с Россией. Как избавляется от советских мифов город, где поклялись на верность московскому царю

— Евгений Руденко, Дмитрий Ларин
Видео

"Под крышей" Олега Татарова. УП нашла имение, в котором проживает заместитель руководителя Офиса президента

— Михаил Ткач

Холод, мыши и артиллерийские дуэли. Как зима влияет на боевые действия

— Евгений Будерацкий