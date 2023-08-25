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Слуга курток для ВСУ. Кто зарабатывает на войне в Украине?

Михаил ТкачПятница, 25 августа 2023, 09:15

З початку року закупівлі Міністерства оборони регулярно стають приводом для журналістських розслідувань та гучних скандалів. 

Про закупівлю яєць по 17 гривень вже вісім місяців знає вся країна. Але про те, що закупівлі Міноборони за дуже завищеними цінами мають системний характер, суспільство дізналося нещодавно. Завдяки новому скандалу з постачанням турецькою компанією зимових курток для ЗСУ. 

Міністерство оборони під час воєнного стану зі зрозумілих причин – структура закрита. Але чи мають бути засекреченими закупівля їжі або одягу для військових – питання дискусійне. Бо завжди впирається у можливість зловживань. 

Наразі маємо два факти. 

Факт перший: наш колега журналіст Юрій Ніколов вже двічі схопив за руку Міноборони під час закупівель за завищеними цінами яєць та курток для української армії. 

Факт другий: суспільство і досі не знає, хто стоїть за компаніями, які на цьому заробляють. Або не знає поки що. 

"Українській правді" спільно з Центром протидії корупції вдалося підтвердити третій факт.

Одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйонів доларів від Міністерства оборони, і від якої відомство натомість, за даними "Дзеркала тижня", отримало літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю, був племінник народного депутата президентської фракції "Слуга народу". Депутата, який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 

Детальніше – у новому розслідуванні "Української правди ".

Темы: Слуга народакоррупцияМинобороны
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