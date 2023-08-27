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Утренняя ракетная атака РФ по Киевской области: двое гражданских получили травмы

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 августа 2023, 10:53
Утренняя ракетная атака РФ по Киевской области: двое гражданских получили травмы
фото: огп

Офис генпрокурора сообщил о двух травмированных гражданских в результате утреннего российского обстрела Киевской области.

Источник: ОГП

Детали: По данным следствия, утром 27 августа вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку на Киевщину.

По предварительным данным травмированы двое гражданских жителей.

В одном из районов Киевской области из-за падения обломков сбитых крылатых ракет повреждены 10 частных домов.

Один имеет значительные повреждения, в других - выбиты окна, двери, крыши, посеченные фасады. Повреждены 2 автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники.

Напомним: Во время масштабной воздушной тревоги ночью 27 августа в Киевской МВА сообщили о работе ПВО.

Темы: ракетный ударКиевская областьвойна
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