Утренняя ракетная атака РФ по Киевской области: двое гражданских получили травмы
Воскресенье, 27 августа 2023, 10:53
Офис генпрокурора сообщил о двух травмированных гражданских в результате утреннего российского обстрела Киевской области.
Источник: ОГП
Детали: По данным следствия, утром 27 августа вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку на Киевщину.
По предварительным данным травмированы двое гражданских жителей.
В одном из районов Киевской области из-за падения обломков сбитых крылатых ракет повреждены 10 частных домов.
Один имеет значительные повреждения, в других - выбиты окна, двери, крыши, посеченные фасады. Повреждены 2 автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники.
Напомним: Во время масштабной воздушной тревоги ночью 27 августа в Киевской МВА сообщили о работе ПВО.