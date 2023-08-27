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Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми

Роман ПетренкоНеділя, 27 серпня 2023, 10:53
Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
фото: огп

Офіс генпрокурора повідомив про двох травмованих цивільних внаслідок ранкового російського обстрілу Київської області.

Джерело: ОГП

Деталі: За даними слідства, вранці 27 серпня збройні сили РФ здійснили ракетну атаку на Київщину.

За попередніми даними травмовано двоє цивільних мешканців.

В одному з районів Київщини через падіння уламків збитих крилатих ракет пошкоджено 10 приватних будинків.

Один має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади. Пошкоджено 2 автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки.

Нагадаємо: Під час масштабної повітряної тривоги вночі 27 серпня у Київській МВА повідомили про роботу ППО.

Теми: ракетний ударКиївська областьвійна
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