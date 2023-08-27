Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
Неділя, 27 серпня 2023, 10:53
Офіс генпрокурора повідомив про двох травмованих цивільних внаслідок ранкового російського обстрілу Київської області.
Джерело: ОГП
Деталі: За даними слідства, вранці 27 серпня збройні сили РФ здійснили ракетну атаку на Київщину.
За попередніми даними травмовано двоє цивільних мешканців.
В одному з районів Київщини через падіння уламків збитих крилатих ракет пошкоджено 10 приватних будинків.
Один має значні пошкодження, в інших – вибиті вікна, двері, дахи, посічені фасади. Пошкоджено 2 автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки.
Нагадаємо: Під час масштабної повітряної тривоги вночі 27 серпня у Київській МВА повідомили про роботу ППО.