Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 во время ночной атаки беспилотников на Псков.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии УП, собеседник УП в разведке

Прямая речь: "4 самолета уничтожены и не подлежат восстановлению. Предположительно еще 2 борта повреждены, информация уточняется".

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Детали: Источник УП, в свою очередь, подтверждает, что за нынешней атакой дронов на Псков стоит ГУР и другие составляющие Сил обороны.

Собеседник УП напомнил, что разведка проводит комплекс мероприятий в рамках спецоперации в оккупированном Крыму и не только.