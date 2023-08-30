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Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС

Ирина БалачукСреда, 30 августа 2023, 22:11
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Фото severreal.org

С начала года беспилотники более 190 раз атаковали территорию России и временно оккупированного Крыма − удары в ночь на 30 августа по 6 регионам РФ, стали самыми масштабными в 2023 году.

Источник: ВВС news со ссылкой на BBC Verify, который отслеживает сообщения об ударах дронов в российских СМИ с начала 2023 года

Дословно ВВС: "Москва неоднократно обвиняла Украину в том, что она стоит за ударами беспилотников в течение последних месяцев.

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Украина не взяла на себя ответственность за них, хотя президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что атаки на российскую территорию являются "неизбежным, естественным и абсолютно справедливым процессом"".

Детали: В 2023 году атаки беспилотников были сосредоточены в Брянской, Белгородской и Курской областях России вблизи западной границы с Украиной, а также в аннексированном Россией Крыму. 

Также, по данным BBC Verify, в этом году произошло около десятка атак морских беспилотников на российские цели в Черном море, в том числе на военно-морские базы и Крымский мост. 

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Инфографика ВВС

По меньшей мере несколько раз беспилотники достигли Московской области, которая находится примерно в 450 км от границы с Украиной. Эти атаки приводили к эвакуации людей, и на время останавливали московские аэропорты.

Россия даже обвиняла Украину в попытке убить президента РФ Владимира Путина во время якобы удара по его резиденции в Кремле в Москве 3 мая. Украина это отрицала.

Социальные сети сообщали, что в нескольких недавних атаках на Москву были задействованы ударные беспилотники дальнего радиуса действия "Бобер".

Специалист по беспилотникам из Университета Западной Англии Стив Райт провел перекрестный анализ изображений этих летательных аппаратов и подтвержденных видеозаписей ударов по Москве 30 мая и пришел к выводу, что эти два образца являются похожими по конструкции, и что "вероятнее всего" был использован "Бобер".

ВВС также отмечает, что обломки беспилотника, который в феврале разбился примерно в 100 км от Москвы, оказались похожими на UJ-22 − тип беспилотника, который производится в Украине. Этот дрон в автономном полете имеет дальность 800 км.  

В 2023 году мишенью для атак были нефтяные объекты, аэродромы и энергетическая инфраструктура оккупантов.

В частности, журналисты обнаружили по меньшей мере девять сообщений об атаках беспилотников на нефтебазы. Одна из них была в Севастополе (Крым) 29 апреля − в результате удара были уничтожены несколько резервуаров с нефтью.

30 августа Россия сообщила о серии атак беспилотников по всей стране, в том числе об ударе по аэродрому в Пскове, в результате которого сгорели 4 военных грузовых самолета.

Темы: РосcиябеспилотникиКрым
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