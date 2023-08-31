Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В РФ без почестей похоронили террориста и вагнеровца Уткина

Алена МазуренкоЧетверг, 31 августа 2023, 14:43
В РФ без почестей похоронили террориста и вагнеровца Уткина
фото: msk1.ru

В подмосковных Мытищах без почестей похоронили командира "ЧВК Вагнер" террориста Дмитрия Уткина, который был на борту самолета, где погиб главарь наемников Евгений Пригожин и его соратники из руководства "Вагнера".

Источник: росСМИ MSK1.RU, телеграм-каналы SHOT, "Сирена"

Детали: Сообщается, что соучредителя ЧВК похоронили не со всеми воинскими почестями.

Реклама:

Так, гроб с телом привезли на кладбище без сопровождения роты почетного караула на пушечном лафете с помощью бронеавтомобиля "Тигр", также не было артиллерийских залпов.

Уткина похоронили на кладбище мемориала "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах.

Вход на кладбище охраняли силовики с антидроновими ружьями в руках.

ВИДЕО ДНЯ

"Вагнеровцев" пускали только по жетонам.

Гражданским вход во время похорон Уткина был запрещен.

С самого утра перед началом похорон территорию кладбища оцепили ОМОН, Росгвардия, а часть дороги перегородили сотрудники ДПС. Прессу на похороны не пустили.

По данным ВЧК-ОГПУ, террориста похоронили рядом с полковником РФ Виталием Табачниковым. Он был командиром 112-го отдельного вертолетного полка, 11-й армии военно-воздушных сил России и ПВО Вооруженных сил России.

Предыстория:

  • Катастрофа одного из самолетов Пригожина (Embraer Legacy 600) произошла 23 августа в селе Куженкино в Тверской области РФ. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Погибли 10 человек (7 пассажиров, 2 пилота и борпроводница). Согласно спискам пассажиров, на борту был Евгений Пригожин и руководство группы "Вагнер".
  • 30 августа СМИ рассказали, как проходила церемония похорон главаря вагнеровцев Евгения Пригожина во вторник вечером, и что происходило после самой церемонии.

Темы: ВагнерРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Вагнер
В сеть выложили видеообращение Пригожина к "любителям обсудить его ликвидацию"
ISW проанализировал, для чего Кремль засекретил похороны Пригожина
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье – день траура: количество погибших от атаки возросло до 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: