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В РФ без почестей похоронили террориста и вагнеровца Уткина

Алена МазуренкоЧетверг, 31 августа 2023, 14:43
В РФ без почестей похоронили террориста и вагнеровца Уткина
фото: msk1.ru

В подмосковных Мытищах без почестей похоронили командира "ЧВК Вагнер" террориста Дмитрия Уткина, который был на борту самолета, где погиб главарь наемников Евгений Пригожин и его соратники из руководства "Вагнера".

Источник: росСМИ MSK1.RU, телеграм-каналы SHOT, "Сирена"

Детали: Сообщается, что соучредителя ЧВК похоронили не со всеми воинскими почестями.

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Так, гроб с телом привезли на кладбище без сопровождения роты почетного караула на пушечном лафете с помощью бронеавтомобиля "Тигр", также не было артиллерийских залпов.

Уткина похоронили на кладбище мемориала "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах.

Вход на кладбище охраняли силовики с антидроновими ружьями в руках.

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"Вагнеровцев" пускали только по жетонам.

Гражданским вход во время похорон Уткина был запрещен.

С самого утра перед началом похорон территорию кладбища оцепили ОМОН, Росгвардия, а часть дороги перегородили сотрудники ДПС. Прессу на похороны не пустили.

По данным ВЧК-ОГПУ, террориста похоронили рядом с полковником РФ Виталием Табачниковым. Он был командиром 112-го отдельного вертолетного полка, 11-й армии военно-воздушных сил России и ПВО Вооруженных сил России.

Предыстория:

  • Катастрофа одного из самолетов Пригожина (Embraer Legacy 600) произошла 23 августа в селе Куженкино в Тверской области РФ. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Погибли 10 человек (7 пассажиров, 2 пилота и борпроводница). Согласно спискам пассажиров, на борту был Евгений Пригожин и руководство группы "Вагнер".
  • 30 августа СМИ рассказали, как проходила церемония похорон главаря вагнеровцев Евгения Пригожина во вторник вечером, и что происходило после самой церемонии.

Темы: ВагнерРосcия
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