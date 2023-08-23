Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего самолета: среди них Пригожин

Пожар на месте падения самолета. Скриншот из видео из Telegram-канала Astra

Российское федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области под вечер 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Источник: Росавиация в Telegram

Дословно агентство: "По данным авиакомпании на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры:

Propustin Sergey,

Makaryan Evgeniy,

Totmin Aleksandr,

Chekalov Valeriy,

Utkin Dmitriy,

Matuseev Nikolay,

Prigozhin Evgeniy".

Детали: В списке членов экипажа указаны: Levshin Aleksei (командир), Karimov Rustam (второй пилот) и Raspopova Kristina (бортпроводник).



Сообщается, что выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось "на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке".

Предыстория: