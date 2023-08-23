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Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего самолета: среди них Пригожин

Ирина БалачукСреда, 23 августа 2023, 23:13
Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего самолета: среди них Пригожин
Пожар на месте падения самолета. Скриншот из видео из Telegram-канала Astra

Российское федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области под вечер 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Источник: Росавиация в Telegram

Дословно агентство: "По данным авиакомпании на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры:

  • Propustin Sergey,
  • Makaryan Evgeniy,
  • Totmin Aleksandr,
  • Chekalov Valeriy,
  • Utkin Dmitriy,
  • Matuseev Nikolay,
  • Prigozhin Evgeniy".

Детали: В списке членов экипажа указаны: Levshin Aleksei (командир), Karimov Rustam (второй пилот) и Raspopova Kristina (бортпроводник).

Сообщается, что выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось "на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке".

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Темы: ПригожинавиакатастрофыРосcия
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