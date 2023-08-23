Росавиация опубликовала список пассажиров упавшего самолета: среди них Пригожин
Среда, 23 августа 2023, 23:13
Российское федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области под вечер 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Источник: Росавиация в Telegram
Дословно агентство: "По данным авиакомпании на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры:
- Propustin Sergey,
- Makaryan Evgeniy,
- Totmin Aleksandr,
- Chekalov Valeriy,
- Utkin Dmitriy,
- Matuseev Nikolay,
- Prigozhin Evgeniy".
Детали: В списке членов экипажа указаны: Levshin Aleksei (командир), Karimov Rustam (второй пилот) и Raspopova Kristina (бортпроводник).
Сообщается, что выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось "на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке".
Предыстория:
- Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждает, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Приближенный к ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone утверждал, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО.
- Также пишут, что в качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту.
- Приближенный к ЧВК "Вагнер" Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что тела Пригожина и Уткина обнаружили и опознали, Grey Zone добавил, что "Пригожин погиб в результате действий предателей России".
- Российские СМИ увидели некий символизм в том, что крушение самолета произошло 23 августа − ровно через два месяца с момента мятежа ЧВК "Вагнер" (Пригожин объявил о своему "марше справедливости" вечером 23 июня − ред.).