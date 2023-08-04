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В вертолете и с лазерной указкой: Минобороны РФ показало Шойгу якобы в Украине

Ирина БалачукПятница, 4 августа 2023, 09:21
В вертолете и с лазерной указкой: Минобороны РФ показало Шойгу якобы в Украине
Шойгу якобы в зоне боевых действий в Украине. Скриншот из видео Минобороны РФ

Российское Минобороны опубликовало видео якобы визита своего главы Сергея Шойгу в зону боевых действий в Украине.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно российское ведомство: "Министр обороны РФ проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне проведения спецоперации (так россияне называют войну против Украины − ред.)" 

 
Шойгу традиционно показали у окошка вертолета
Скришот из видео Минобороны РФ

Детали: Сообщается, что он заслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также командиров и офицеров штаба по текущей обстановке и поблагодарил командование и личный состав группировки войск "за ведение успешных наступательных действий на Красно-Лиманском направлении и овладение более выгодных позиций".

Также, отмечается, что Шойгу показали якобы "одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники" − шведскую боевую машину пехоты CV-90.

Сообщается, что Мордвичев заявил Шойгу, что западная техника, поставляемая Киеву, якобы имеет много "недостатков" − в ней якобы нет комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей, кроме того она якобы имеет низкий темп стрельбы. Также по словам оккупанта, у нее якобы отсутствует комплекс управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта.

Из опубликованного видео непонятно, где именно находился Шойгу.

Почему это важно: Россия на фоне украинского контрнаступления пытается всячески демонстрировать якобы постоянное присутствие военного руководства на фронте. В частности, на днях оккупанты заявили, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов якобы побывал на временно оккупированной территории Запорожской области Украины. Однако из видеоотчетов Минобороны РФ никогда непонятно, где же на самом деле бывали его руководители.

Более того, ведомство уже ловили на лжи.

Например, 18 декабря 2022 года Минобороны РФ опубликовало видео, на котором его глава Сергей Шойгу якобы облетал позиции военных на вертолете. Но позже оказалось, что на самом деле Шойгу был на расстоянии около 80 километров от линии фронта – во временно оккупированном Крыму.

Темы: Росcиявойна
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