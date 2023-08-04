Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник

Народный депутат Александр Дубинский прибыл на допрос в Государственное бюро расследований в Киеве.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах.

Детали: Депутата вызвали в рамках уголовного производства, которое расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Правоохранители проверяют обстоятельства, связанные с выездом народного депутата за границу в период военного положения. В частности, каким образом депутат выполнял свои обязанности, находясь за границей, подписывал документы и другие важные детали.

По данным ГБР, Дубинский во время войны выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение. Нардеп получил разрешение покинуть Украину под предлогом сопровождения отца, но покинул страну сам. В то же время отец самостоятельно, без сопровождения сына выехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник.

Что предшествовало: В сеть слили документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Напдеп в своем аккаунте в соцсети написал пост, в котором заявил, что сопровождал отца на лечение за границу. Согласно письму Минздрава, Дубинский должен был вернуться до 10 июля.

В то же время в конце июля появилась информация, что девушка народного избранника засветила его пребывание в Барселоне в сториз Instagram.

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