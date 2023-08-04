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Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник

Валентина РоманенкоПятница, 4 августа 2023, 11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
Дубинский. иллюстративное фото из Telegram

Народный депутат Александр Дубинский прибыл на допрос в Государственное бюро расследований в Киеве.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах.

Детали: Депутата вызвали в рамках уголовного производства, которое расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Правоохранители проверяют обстоятельства, связанные с выездом народного депутата за границу в период военного положения. В частности, каким образом депутат выполнял свои обязанности, находясь за границей, подписывал документы и другие важные детали.

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По данным ГБР, Дубинский во время войны выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение. Нардеп получил разрешение покинуть Украину под предлогом сопровождения отца, но покинул страну сам. В то же время отец самостоятельно, без сопровождения сына выехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник.

Что предшествовало: В сеть слили документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Напдеп в своем аккаунте в соцсети написал пост, в котором заявил, что сопровождал отца на лечение за границу. Согласно письму Минздрава, Дубинский должен был вернуться до 10 июля.

В то же время в конце июля появилась информация, что девушка народного избранника засветила его пребывание в Барселоне в сториз Instagram.

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Темы: ДубинскийГБР
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