РФ с помощью "Вагнера" может покорить целый регион Африки - президент Нигера
Президент Нигера Мохамед Базум, которого на прошлой неделе сбросили с должности, считает, что Россия может подмять под себя целый регион Африки с помощью "Вагнера".
Источник: Мохамед Базум в колонке в Washington Post
Прямая речь: "Сахель Нигера является последним бастионом уважения к правам человека на фоне авторитарных движений, охвативших некоторых наших соседей. Хотя эта попытка переворота является трагедией для нигерийцев, ее успех будет иметь разрушительные последствия далеко за пределами нашей страны.
По приглашению заговорщиков и их региональных союзников весь центральный регион Сахеля может попасть под российское влияние через группу Вагнера, чей жестокий терроризм был в полной мере продемонстрирован в Украине".
Детали: В то же время от считает, что ситуация с безопасностью в Нигере значительно лучше, чем в Мали и Буркина-Фасо, правительства которых, установленные в результате военного переворота, поддерживают незаконные мятежи.
Прямая речь: "Вместо того, чтобы решать проблемы безопасности путем укрепления собственного потенциала, они нанимают преступных российских наемников, таких как "Вагнер", за счет прав и достоинства своего народа".
Справочно: Центральный Сахель – регион Африки, включающий территорию Буркина-Фасо, Мали и Нигер.
Предистория:
Предыстория:
- В июне прошлого года стало известно, что российская частная военная компания "Вагнер" во главе с олигархом Евгением Пригожиным добывают золото в шахтах Судана, чтобы незаконно пополнить российские золотовалютные резервы и смягчить эффект экономических санкций Запада на российскую экономику.
В январе этого года появилась информация, что группа "Вагнер" расширяет свои проекты по добыче полезных ископаемых в Центральноафриканской Республике, чтобы, в частности, финансировать войну против Украины.
- В марте этого года Bloomberg сообщал, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовится свернуть военные действия своих наемников в Украине и переключить внимание на Африку.
- После мятежа Пригожина в России, вагнеровцы, согласно публичным заявлениям российской и белорусской сторон, перебазировались в Беларусь, по крайней мере часть из них.
- В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что "ЧВК Вагнер" будет постепенно передислоцироваться в Африку.
- В конце июня WSJ сообщало, что Россия пытается заверить страны Африки и Ближнего Востока, что после мятежа Кремль сможет взять под контроль силы "Вагнера", которые "работают" на этих континентах.