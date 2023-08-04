Президент Нигера Мохамед Базум, которого на прошлой неделе сбросили с должности, считает, что Россия может подмять под себя целый регион Африки с помощью "Вагнера".

Источник: Мохамед Базум в колонке в Washington Post

Прямая речь: "Сахель Нигера является последним бастионом уважения к правам человека на фоне авторитарных движений, охвативших некоторых наших соседей. Хотя эта попытка переворота является трагедией для нигерийцев, ее успех будет иметь разрушительные последствия далеко за пределами нашей страны.

По приглашению заговорщиков и их региональных союзников весь центральный регион Сахеля может попасть под российское влияние через группу Вагнера, чей жестокий терроризм был в полной мере продемонстрирован в Украине".

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Детали: В то же время от считает, что ситуация с безопасностью в Нигере значительно лучше, чем в Мали и Буркина-Фасо, правительства которых, установленные в результате военного переворота, поддерживают незаконные мятежи.

Прямая речь: "Вместо того, чтобы решать проблемы безопасности путем укрепления собственного потенциала, они нанимают преступных российских наемников, таких как "Вагнер", за счет прав и достоинства своего народа".

Справочно: Центральный Сахель – регион Африки, включающий территорию Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

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