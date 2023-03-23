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Пригожин хочет убраться из Украины и перебросить вагнеровцев в Африку - СМИ

Станислав ПогориловЧетверг, 23 марта 2023, 13:50
Пригожин хочет убраться из Украины и перебросить вагнеровцев в Африку - СМИ
евгений Пригожин, фото: getty Images

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовится свернуть военные действия своих наемников в Украине и перключить внимание на Африку.

Источник: Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников

Дословно: "Пригожин, которого безопасностный и политический истеблишмент (России) рассматривает как растущую угрозу, борется с нехваткой живой силы и боеприпасов в Украине после того, как ему запретили вербовать людей в тюрьмах, которые являются его основным источником рекрутов, и лишили снабжения".

Детали: Издание напоминает, что наемники Пригожина до сих пор не смогли взять город Бахмут в Донецкой области, несмотря на месяцы попыток и ошеломляющие потери.

После недель публичных жалоб на то, что вагнеровцам не поставляют жизненно необходимые снаряды и другие припасы, Пригожин признал, что "Вагнеру" придется "перезагрузиться и сократить свои масштабы" после завершения битвы за Бахмут.

Знакомые с ситуацией источники утверждают, что операции в Африке, вероятно, привлекут внимание Пригожина в будущем, поскольку ситуация в Украине стала более сложной для его сил.

Издание обращает внимание на то, что уже появились объявления о наборе наемников в ЧВК "Вагнер" на 6 месяцев в Украине и на 9 - 14 месяцев в Африке. При этом уточняется, что те, кто желает служить в африканских странах, будут зачислены в резерв.

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Что предшествовало:

  • По данным Белого дома, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину частная военная компания "Вагнер" потеряла ранеными и погибшими более 30 тысяч наемников.
  • 23 марта командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты теряют значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается и ВСУ совсем скоро этим воспользуются

Темы: ВагнерПригожинУкраинавойна
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