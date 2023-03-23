Пригожин хочет убраться из Украины и перебросить вагнеровцев в Африку - СМИ
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовится свернуть военные действия своих наемников в Украине и перключить внимание на Африку.
Источник: Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников
Дословно: "Пригожин, которого безопасностный и политический истеблишмент (России) рассматривает как растущую угрозу, борется с нехваткой живой силы и боеприпасов в Украине после того, как ему запретили вербовать людей в тюрьмах, которые являются его основным источником рекрутов, и лишили снабжения".
Детали: Издание напоминает, что наемники Пригожина до сих пор не смогли взять город Бахмут в Донецкой области, несмотря на месяцы попыток и ошеломляющие потери.
После недель публичных жалоб на то, что вагнеровцам не поставляют жизненно необходимые снаряды и другие припасы, Пригожин признал, что "Вагнеру" придется "перезагрузиться и сократить свои масштабы" после завершения битвы за Бахмут.
Знакомые с ситуацией источники утверждают, что операции в Африке, вероятно, привлекут внимание Пригожина в будущем, поскольку ситуация в Украине стала более сложной для его сил.
Издание обращает внимание на то, что уже появились объявления о наборе наемников в ЧВК "Вагнер" на 6 месяцев в Украине и на 9 - 14 месяцев в Африке. При этом уточняется, что те, кто желает служить в африканских странах, будут зачислены в резерв.
Что предшествовало:
- По данным Белого дома, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину частная военная компания "Вагнер" потеряла ранеными и погибшими более 30 тысяч наемников.
- 23 марта командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты теряют значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается и ВСУ совсем скоро этим воспользуются