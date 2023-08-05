СБУ стоит за подрывом российского танкера - СМИ
Служба безопасности провела спецоперацию, в результате которой взорвала большой нефтяной танкер России "SIG", пишут СМИ.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собеседника в СБУ
Детали: В СБУ сообщили, что в ночь на субботу Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами (ВМС) провела спецоперацию, в результате которой взорван большой нефтяной танкер РФ "SIG", который транспортировал топливо для российских войск.
Спецоперация осуществлялась с помощью надводного дрона, насыщенного 450 кг тротила.
Эту спецоперацию СБУ проводила совместно с ВМС в территориальных водах Украины.
Официально ведомство по состоянию на сейчас ничего не сообщило.
СМИ и телеграм-каналы публикуют видео якобы с катера, который взорвал танкер.
Первоисточник видео пока неизвестен.
Что этому предшествовало:
- В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе поврежден российский танкер-химовоз "SIG".
- На помощь танкеру отправилась группа спасателей из Новороссийска.
- Для буксировки судна в Керченский пролив прибыли два буксира.
- Не зафиксировано разлива топлива с танкера, утверждают российские медиа.
- Атакованный танкер "SIG" получил пробоину в районе машинного отделения.