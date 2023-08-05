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СБУ стоит за подрывом российского танкера - СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 5 августа 2023, 08:50
СБУ стоит за подрывом российского танкера - СМИ
фото c танкера: baza

Служба безопасности провела спецоперацию, в результате которой взорвала большой нефтяной танкер России "SIG", пишут СМИ.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собеседника в СБУ

Детали: В СБУ сообщили, что в ночь на субботу Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами (ВМС) провела спецоперацию, в результате которой взорван большой нефтяной танкер РФ "SIG", который транспортировал топливо для российских войск.

Спецоперация осуществлялась с помощью надводного дрона, насыщенного 450 кг тротила.

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Эту спецоперацию СБУ проводила совместно с ВМС в территориальных водах Украины.

Официально ведомство по состоянию на сейчас ничего не сообщило.

СМИ и телеграм-каналы публикуют видео якобы с катера, который взорвал танкер.

ВИДЕО ДНЯ

Первоисточник видео пока неизвестен.

Что этому предшествовало:

  • В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе поврежден российский танкер-химовоз "SIG".
  • На помощь танкеру отправилась группа спасателей из Новороссийска.
  • Для буксировки судна в Керченский пролив прибыли два буксира.
  • Не зафиксировано разлива топлива с танкера, утверждают российские медиа.
  • Атакованный танкер "SIG" получил пробоину в районе машинного отделения.

Темы: СБУвойнакорабли
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