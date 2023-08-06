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В Хмельницкой ОГА рассказали о последствиях трех ракетных обстрелов за сутки

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 августа 2023, 10:56
В Хмельницкой ОГА рассказали о последствиях трех ракетных обстрелов за сутки
фото: starkon city

С вечера 5 августа Хмельницкая область была трижды атакована россиянами - повреждены здания, автовокзал, возник пожар склада.

Источник: первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин, которого цитирует Хмельницкая ОВА

Прямая речь Тюрина: "Со вчерашнего вечера Хмельницкая область была трижды атакована врагом.

Аэродром Староконстантинова не дает покоя врагу.

Была серия взрывов в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах.

Большинство ракет были сбиты силами ПВО.

Вместе с тем, в Староконстантиновской громаде взрывной волной повреждена кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, выбиты окна в одном из коммунальных учреждений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении".

Детали: Кроме того, в результате вражеской атаки возник пожар склада отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской общине.

Возгорание склада ликвидировали на площади 1400 кв.м. В результате взрыва, травмы получил работник объекта.

Что предшествовало: Во время ракетной атаки в субботу Воздушные силы сообщали, что "Кинджалы" движутся в направлении Староконстантинова.

Позже об ударе по Хмельницкой области сообщил президент Владимир Зеленский.

В Староконстантинове Хмельницкой области во время воздушной тревоги в субботу вечером прозвучало около десяти взрывов, над городом виден дым, в некоторых районах выбиты окна.

Темы: Хмельнитчинаобстрел
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