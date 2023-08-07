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В Беларуси суд признал фото президента Польши "пропагандой экстремизма"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 18:26
В Беларуси суд признал фото президента Польши пропагандой экстремизма
Фото: Правозащитный центр "Вясна"

Суд белорусского города Рогачев в Гомельской области составил протокол об "экстремистской деятельности" на активиста Дзяниса Дашкевича из-за фото президента Польши Анджея Дуды на фоне бело-красно-белого флага.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

Детали: Очередной протокол на Дашкевича, который уже год живет в Польше, составили еще 31 июля. Согласно документу, активист размещал на местном сайте "Рогачев. Онлайн" "информационную продукцию, пропагандирующую экстремистскую деятельность".

В качестве примера в протоколе указана перепечатка статьи Reuters "Президент Анджей Дуда провел консультации с премьер-министром и главой Минобороны". Для иллюстрации публикации Дашкевич использовал фотографию Дуды на фоне бело-красно-белого флага.

Дашкевич рассказал "Радио Свобода", что полиция продолжает составлять на него протоколы, хотя там знают, что он уже выехал за пределы Беларуси.

"Перед этим отчетом осуществили "проверку жилья", искали технику. Ничего не найдено. Расспрашивали родственников: где именно я живу, кто еще работает на сайте "Рогачев. Онлайн". Они пошли не только к моим родственникам и друзьям, но и к предпринимателям, которые до 2020 года рекламировались на нашем сайте", – добавил активист.

Он говорит, что не понимает, как президент Польши может "пропагандировать экстремистскую деятельность", и считает, что на него давят по заказу "местного идеолога Натальи Прус".

Бело-красно-белое знамя было государственным флагом Белорусской Народной Республики в 1918 году и Республики Беларусь в 1991-1995 годы. На референдуме 1995-го его лишили статуса государственного символа и заменили на красно-зеленое знамя.

Бело-красно-белый флаг стал активно использоваться белорусской оппозицией и протестующими, особенно после сфальсифицированных президентских выборов 2020 года. Официальный Минск расценивает демонстрацию этого флага как акты "вандализма".

Темы: БеларусьПольшаДуда
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