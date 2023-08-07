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В Латвии зафиксировали, как белорусские пограничники дырявят забор для мигрантов

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 12:43
В Латвии зафиксировали, как белорусские пограничники дырявят забор для мигрантов
Латвия сообщила о провокации на границе с Беларусью, фото Valsts Robežsardze - rs.gov.lv

В Латвии заявили, что белорусские пограничники помогли нескольким нелегальным мигрантам пробраться через забор на границе и попасть на латвийскую территорию.

Источник: Государственная служба охраны границы Латвии и Delfi, которых цитирует "Европейская правда"

Дословно латвийские пограничники: "Еще одна провокация наблюдалась на границе Беларуси, путем пережимания проводов в самостоятельной конструкции забора 4 мужчинам помогли его преодолеть и нелегально попасть в Латвию".

Детали: Инцидент произошел в воскресенье 6 августа.

Во время мониторинга границы с помощью технических средств пограничники отдела пограничной службы "Каплава" заметили несколько человек, незаконно попавших в Латвию.

Белорусские пограничники помогли мигрантам пробраться через забор на границе с Латвией
Белорусские пограничники помогли мигрантам пробраться через забор на границе с Латвией
Государственная служба охраны границы Латвии

Белорусские пограничники помогли четырем мигрантам попасть на территорию Латвии: они сделали дырку в заборе, а затем залатали ее, чтобы мигранты не могли вернуться назад.

Белорусские пограничники порезали забор для прохода мигрантов на территорию Латвии
Белорусские пограничники порезали забор для прохода мигрантов на территорию Латвии
Государственная служба охраны границы Латвии

С латвийской стороны всех четверых задержали и вернули в Беларусь согласно процедуре, предусмотренной законодательством о чрезвычайной ситуации.

Этому предшествовало: На прошлой неделе латвийские чиновники также говорили, что белорусские службы участвуют в порче заграждений на границе, чтобы помогать мигрантам пробираться в Латвию.

Польша и Литва допускают закрытие границы с Беларусью.

Из-за искусственно созданного режимом Лукашенко миграционного кризиса на границах Беларуси с ЕС Латвия в августе 2021 года ввела режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах и с тех пор продлевает его.

Темы: ЛатвияБеларусьмиграцияграница
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