В Латвии зафиксировали, как белорусские пограничники дырявят забор для мигрантов

Латвия сообщила о провокации на границе с Беларусью, фото Valsts Robežsardze - rs.gov.lv

В Латвии заявили, что белорусские пограничники помогли нескольким нелегальным мигрантам пробраться через забор на границе и попасть на латвийскую территорию.

Источник: Государственная служба охраны границы Латвии и Delfi, которых цитирует "Европейская правда"

Дословно латвийские пограничники: "Еще одна провокация наблюдалась на границе Беларуси, путем пережимания проводов в самостоятельной конструкции забора 4 мужчинам помогли его преодолеть и нелегально попасть в Латвию".

Детали: Инцидент произошел в воскресенье 6 августа.

Во время мониторинга границы с помощью технических средств пограничники отдела пограничной службы "Каплава" заметили несколько человек, незаконно попавших в Латвию.

Белорусские пограничники помогли мигрантам пробраться через забор на границе с Латвией Государственная служба охраны границы Латвии

Белорусские пограничники помогли четырем мигрантам попасть на территорию Латвии: они сделали дырку в заборе, а затем залатали ее, чтобы мигранты не могли вернуться назад.

Белорусские пограничники порезали забор для прохода мигрантов на территорию Латвии Государственная служба охраны границы Латвии

С латвийской стороны всех четверых задержали и вернули в Беларусь согласно процедуре, предусмотренной законодательством о чрезвычайной ситуации.

Этому предшествовало: На прошлой неделе латвийские чиновники также говорили, что белорусские службы участвуют в порче заграждений на границе, чтобы помогать мигрантам пробираться в Латвию.

Польша и Литва допускают закрытие границы с Беларусью.

Из-за искусственно созданного режимом Лукашенко миграционного кризиса на границах Беларуси с ЕС Латвия в августе 2021 года ввела режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах и с тех пор продлевает его.