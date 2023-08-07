В Латвии зафиксировали, как белорусские пограничники дырявят забор для мигрантов
В Латвии заявили, что белорусские пограничники помогли нескольким нелегальным мигрантам пробраться через забор на границе и попасть на латвийскую территорию.
Источник: Государственная служба охраны границы Латвии и Delfi, которых цитирует "Европейская правда"
Дословно латвийские пограничники: "Еще одна провокация наблюдалась на границе Беларуси, путем пережимания проводов в самостоятельной конструкции забора 4 мужчинам помогли его преодолеть и нелегально попасть в Латвию".
Детали: Инцидент произошел в воскресенье 6 августа.
Во время мониторинга границы с помощью технических средств пограничники отдела пограничной службы "Каплава" заметили несколько человек, незаконно попавших в Латвию.
Белорусские пограничники помогли четырем мигрантам попасть на территорию Латвии: они сделали дырку в заборе, а затем залатали ее, чтобы мигранты не могли вернуться назад.
С латвийской стороны всех четверых задержали и вернули в Беларусь согласно процедуре, предусмотренной законодательством о чрезвычайной ситуации.
Этому предшествовало: На прошлой неделе латвийские чиновники также говорили, что белорусские службы участвуют в порче заграждений на границе, чтобы помогать мигрантам пробираться в Латвию.
Польша и Литва допускают закрытие границы с Беларусью.
Из-за искусственно созданного режимом Лукашенко миграционного кризиса на границах Беларуси с ЕС Латвия в августе 2021 года ввела режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах и с тех пор продлевает его.